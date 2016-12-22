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Украинский теплоход вместо Одессы пришел в Керченский пролив
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Украинский теплоход вместо Одессы пришел в Керченский пролив
Политика, 13:46
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Украинский теплоход вместо Одессы пришел в Керченский пролив
Теплоход «Генерал Ватутин» отправился из Киева в Одессу, однако изменил курс и оказался у берегов Крыма, сообщило издание «Думская». Теплоход сейчас находится у входа в Керченский пролив, подтвердили РБК в Росморречфлоте
Фото: cruiseinform.ru

Украинский теплоход класса река-море «Генерал Ватутин», который вышел в круиз из Киева 1 июня, изменил курс и вместо Одессы направился в Ростов-на-Дону, сообщает одесское издание «Думская».

«Украинский круизный лайнер типа река-море «Генерал Ватутин» по неизвестным причинам изменил курс и рванул в Россию», — говорится в заметке.

По данным системы АИС, которая отслеживает перемещения судов в режиме реального времени, «Генерал Ватутин» сейчас находится рядом с Керченским проливом и следует в Ростов-на-Дону.

Информацию о нахождении «Генерала Ватутина» у входа в Керченский пролив подтвердил РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. «Пока он ничего не нарушает. Он, очевидно, должен был подать заявку о заходе в порт. Если он идет в Ростов, то он ее 100% подал. Керченский пролив — международная транспортная артерия. Ростов имеет статус международного порта. Так что пока все абсолютно законно», — сообщил он.

По данным «Думской», «Капитан Ватутин» утром 5 июня вышел из города Вилков Одесской области и взял курс на Крым, где у южного берега полуострова «провел ночь», а утром 6 июня возобновил движение в противоположную от одесского порта сторону. Теплоход эксплуатируется туроператором «Червона Рута», указало издание. В пограничных управлениях ФСБ России по Ростовской области, а также по Республике Крым сообщили РБК, что им ничего не известно о том, что украинский теплоход пересекал границу России.

Согласно официальному сайту компании-туроператора «Червона Рута», круизный четырехпалубный теплоход «Генерал Ватутин» курсирует по Днепру и Черному морю и может вместить до 280 пассажиров.

Однако в компании «Червона Рута» РБК заявили, что не имеют отношения к теплоходу, который направляется в Ростов-на-Дону. «У нас нет никаких юридических отношений. Мы не знаем, что происходит с теплоходом», — сказали в компании.

Позже президент круизной компании «Червона Рута» Юрий Соколов сообщил РБК, что теплоход «Генерал Ватутин» направился из Киева в Херсонский порт 25 мая, чтобы оформить документы о его продаже. После Херсона теплоход перешел в Измаильский морской порт — там документы были дооформлены. «Корабль 3,5 года не эксплуатировался. Был в свое время введен как инвестиция, и как инвестиция выведен в этом году и перепродан другой компании на Сейшельских островах», — сказал в разговоре с РБК Соколов.

Он также отметил, что теплоход не должен был останавливаться в Одессе — «новый хозяин дал команду идти на Ростов». Сейчас на борту находится лишь экипаж корабля, на борту не было пассажиров с сентября 2013 года, добавил Соколов.

Судно направляется в Россию, эту информация подтвердил РБК главный редактор Cruise Inform Михаил Архипов. «Я знаю, что происходит на судне — оно идет в Россию. По условиям договора с новым владельцем я не могу назвать компанию, которая его купила. Для российского круизного рынка это будет не просто новость года, а сенсация», — рассказал Архипов.

В приемной капитана морского порта Ростова-на-Дону от комментариев по поводу теплохода «Генерал Ватутин» отказались. «Не даем комментарии. Не располагаем информацией по данному вопросу», — ответили РБК в приемной капитана морского порта Ростова-на-Дону.

Авторы: Сергей Витько, Наталья Демченко, Мария Истомина, Дмитрий Окрест, Илья Немченко, Екатерина Костина
Теги: Россия , Украина , Крым , теплоход
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