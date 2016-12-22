Курды заявили о начале освобождения Ракки от ИГ

Отряды SDF, основу которых составляют сирийские курды, официально объявили о начале последней фазы операции по освобождению Ракки — «столицы» ИГ

Солдат сирийских демократических сил (Фото: SDF / AP)

Сирийские демократические силы (SDF) — отряды сирийской оппозиции на севере страны, где ведущую роль играют курды, — начинают операцию по освобождению города Ракка от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка). Об этом утром во вторник, 6 июня, заявил пресс-секретарь SDF Талляль Силло агентству Reuters.

«Операция по освобождению Ракки формально стартовала вчера. Мы ожидаем ожесточенных боев, потому что террористы будут любой ценой защищать свою так называемую столицу», — рассказал Силло. Боевики «Исламского государства» считали Ракку своей «столицей» с момента захвата города и провозглашения «халифата» в июне 2014 года. Командующий американской коалицией генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил 6 июня, что штурм Ракки нанесет решающий удар по идее создания халифата на земле.

​Наступление на город ведется с трех направлений: запада, севера и востока. Сейчас, по данным мониторинга LiveuaMap, отряды SDF окружили Ракку и находятся примерно в 3-4 км от городской застройки. Атака готовилась около полутора месяцев: еще в конце апреля курды говорили об окружении города и начале осады.

Освобождение Ракки от исламистов должно стать пятой и последней фазой операции «Гнев Евфрата», которую SDF ведет при поддержке западной коалиции уже ровно семь месяцев — с 6 ноября 2016 года. За это время курды освободили около 10 тыс. кв. км вдоль северного берега Евфрата, в частности плотину Табка — одну из крупнейших на Ближнем Востоке, мощностью свыше 0,8 ГВт.

Плотина Табка (Фото: Rodi Said / Reuters)

Поддержку с воздуха войскам SDF оказывает коалиция во главе с США, которая проводит бомбежки позиций боевиков. Однако рейды авиации международной коалиции во главе с США приводят и к жертвам среди мирного населения. Так, вчера, 5 июня, по заявлению сирийского правительственного агентства SANA, американские самолеты якобы обстреляли пристань в Ракке, на которой гражданские собрались, чтобы бежать из города. По сообщениям очевидцев, при налете авиации погибли 12 человек.

Пресс-секретарь SDF Силло отметил, что операция проводится с использованием вооружений, предоставленных американцами. В начале мая Пентагон сообщал о распоряжении президента Дональда Трампа начать поставки вооружений курдам для финальной битвы за Ракку. О старте поставок Reuters сообщил 30 мая.

По данным источников Би-би-си в Пентагоне, под «вооружением» в данном случае подразумевалось стрелковое оружие (автоматы, пулеметы и патроны к ним), а также спецтехника: бронетранспортеры и бульдозеры. Кроме того, собеседник издания пояснил, что после освобождения города курды должны покинуть его, предоставив управление местным жителям — сирийским арабам.

Силло также призвал находящихся в Ракке людей оказать поддержку освобождению города и выступить на стороне коалиции, чтобы «помочь ее силам выполнить свою историческую миссию» (цитата).

Первой на продолжение операции SDF отреагировала Анкара, которая считает курдские отряды террористами. «Мы оставляем за собой право на немедленный ответ, если операция в Ракке несет угрозу Турции», — заявил премьер-министр Бинали Йылдырым (цитата по Reuters).

Взятие Ракки бойцами SDF затянется минимум на несколько месяцев, уверен военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. По его словам, об этом говорит сразу несколько факторов: бои будут идти в плотной городской застройке, наступающие силы разрозненны. Ракка в пять раз меньше иракского Мосула — «второй столицы» ИГ, которую сейчас также зачищают от исламистов, но сам характер городских боев будет схожим, подчеркивает Мураховский. «До окружения Мосула оттуда ушла основная часть боевиков, около 2/3, но и оставшиеся отряды уже более полугода оказывают ожесточенное сопротивление, — заявил он РБК. — До сих пор город до конца не зачищен, это приводит и к массовому исходу населения, потокам беженцев, и к попыткам западной коалиции вернуться к тактике массированных бомбардировок, что само по себе опасно».