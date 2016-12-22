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Депутатам впервые за несколько лет повысят зарплаты
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Депутатам впервые за несколько лет повысят зарплаты
Политика, 18:37
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Депутатам впервые за несколько лет повысят зарплаты
Депутатам Госдумы, а также членам Совета Федерации и судьям впервые за несколько лет увеличат зарплаты. Это произойдет за счет индексации на 4% с учетом прогнозируемой инфляции
Фото: Олег Яковлев / РБК

На зарплату депутатам и их помощникам в 2018 году выделят 5,3 млрд руб. (в 2017 году — 4,8 млрд руб.), на зарплату сенаторов и их помощников — 2,1 млрд руб. (в 2017 году — 1,9 млрд руб.). Это следует из проекта федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму 29 сентября, обратил внимание «Дождь». Как объяснили телеканалу в аппарате Госдумы и подтвердили в Минфине, это связано с индексацией на 4% из-за инфляции.

Как уточняет «Дождь», для депутатов и сенаторов это будет первая индексация с 2014 года. В 2015 году президент Владимир Путин своим указом сократил зарплату себе, премьер-министру, парламентариям, сотрудникам аппарата правительства и администрации президента, а также руководству спецслужб.

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В Минфине пояснили, что согласно закону зарплаты парламентариев приравниваются к министерским и утверждаются указом президента, который, как предполагается, будет подписан до утверждения бюджета в Госдуме.

Индексация коснется также всех категорий госслужащих, а также судей, прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета.

Согласно проекту бюджета на 2018 и плановый период 2019–2020 годов, госрасходы к ВВП должны снизиться с 18,5% по итогам 2017 года до 15,6% в 2020 году, а дефицит — с 2,5 до 0,8% в 2019 году. Существенная часть бюджетных затрат будет засекречена: в бюджете 2018 года на секретные статьи придется 3 трлн руб. Большая часть закрытых расходов придется на раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (38,3%).

В 2016 году зарплата депутата Госдумы, согласно смете нижней палаты парламента, составляла 383,9 тыс. руб. Как заявила «Дождю» депутат Госдумы от коммунистов Вера Ганзя, сейчас зарплата депутата составляет около 360 тыс. руб.

Теги: депутаты , Бюджет , сенаторы , зарплаты
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