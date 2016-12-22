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Коммунист Клычков стал основным кандидатом на пост орловского губернатора
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Коммунист Клычков стал основным кандидатом на пост орловского губернатора
Отставки губернаторов, 16:59
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Коммунист Клычков стал основным кандидатом на пост орловского губернатора
Депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков может стать губернатором Орловской области вместо Вадима Потомского, который уйдет с поста в рамках осенней ротации губернаторов, рассказали источники РБК
Андрей Клычков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

​Губернатор Орловской области коммунист Вадим Потомский уйдет с поста в рамках осенней ротации губернаторов, рассказал РБК источник в руководстве КПРФ и подтвердили еще один источник в партии и собеседник, близкий к Кремлю. Основной кандидат на его место — депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков, указали все источники РБК.

Секретарь московского горкома КПРФ Клычков проходил специальный тренинг в Сочи «Программа развития кадрового управленческого резерва» для потенциальных кандидатов в главы регионов и на важные муниципальные должности, подтвердил источник РБК, близкий к руководству коммунистов. «Он из тех людей в партии, кто, несмотря на молодость, имеет достаточный политический опыт, современный человек и один из самых подходящих для такой должности. Возможно, у власти есть и политическая логика. В Москве он яркий политик, и без Клычкова в столице будет проще проводить выборы», — рассуждает источник РБК в КПРФ.

«Партии разрешили самой выбрать кандидатуру на место Потомского, они предложили Клычкова», — рассказал источник РБК, близкий к Кремлю.

Источник в КПРФ подтвердил, что Потомский покидает свой пост, а на его место действительно рассматривается Клычков. «Он активный, яркий, имеющий опыт политической работы», — говорит собеседник РБК. Потомский же, как ожидается, перейдет на другое место работы «в Центральном федеральном округе», добавил источник. От дальнейших комментариев он отказался. Ранее источники «Орловских новостей» прочили Потомскому место советника по вопросам экологии полпреда президента в ЦФО Александра Беглова.

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Источник РБК в московском горкоме КПРФ также слышал о возможном назначении Клычкова врио губернатора Орловской области. По его словам, кто вместо Клычкова возглавит фракцию КПРФ в Мосгордуме, пока не обсуждалось.

О том, что Потомский может покинуть пост, ранее сообщали «Коммерсантъ» и «Орловские новости».

На вопрос о возможной отставке, уходе в полпредство ЦФО и приходе на его место губернатора Орловской области Клычкова Потомский предложил РБК подождать указа президента. «Вы мне сказали, спасибо за новость. Никак не могу комментировать», — сказал глава региона.​ Клычков попросил РБК «перезвонить попозже», а затем был недоступен для комментариев

Потомский был назначен исполняющим обязанности губернатора в 2014-м и в том же году победил с 89% голосов избирателей. Он шел на губернаторские выборы как кандидат от КПРФ.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Галимова, София Сарджвеладзе.
Теги: КПРФ , Вадим Потомский , Орловская область , Андрей Клычков
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