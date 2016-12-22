Сирийская оппозиция обвинила ВКС России в ударах по лодкам с беженцами

Сирийская оппозиция и правозащитники обвинили российские ВКС в ударах по мирным жителям, когда те пытались на лодках по реке Ефрат бежать от боев. Сообщается, что от ударов погибли от 20 до 60 человек, среди которых женщины и дети

Ту-22М3 после боевого вылета по позициям боевиков в окрестностях Дейр-эз-Зор. Январь 2016 года (Фото: ТАСС)

В результате авиаударов, нанесенных предположительно самолетами российских ВКС, были убиты по меньшей мере 60 мирных жителей, которые пытались пересечь на лодках реку Ефрат в Дейр-эз-Зоре в попытке бежать от ожесточенных боев в этой провинции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на активистов сирийской оппозиции, местных жителей, кому уже удалось бежать, и Сирийскую обсерваторию по правам человека в Лондоне.

По словам собеседников агентства, самолеты нанесли удары по небольшим лодкам с десятками семей, двигавшихся у западного берега реки Ефрат. Люди пытались бежать из населенного пункта Аль-Ашара, находящегося к югу от города Дейр-эз-Зор, уточняет агентство.

«Вторая волна ударов российских самолетов по лодкам, которые двигались по реке, вызвали больше жертв среди тех, кто бросился спасать выживших после первого удара», — приводит агентство слова одного из своих собеседников, живущих на севере Сирии и поддерживающих связь со своими родственниками в Аль-Ашаре.

В свою очередь Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Лондоне, также сообщает о гибели мирных жителей от авиаударов при попытке пересечь Ефрат. В результате этих ударов, которые, как утверждает правозащитная организация наносили самолеты российских ВКС, погибли по меньшей мере 20 человек, включая женщин и детей, еще десятки получили ранения.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит авиаудары исключительно по позиция террористов.