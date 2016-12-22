Власти Франции вскрыли коррупционную схему между IAAF и МОК

Французская финансовая прокуратура объявила о наличии доказательств масштабной коррупционной схемы между Международной ассоциацией легкой атлетики и Международным олимпийским комитетом

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Финансовая прокуратура Франции объявила, что вскрыла крупномасштабную коррупционную схему, в которой оказались замешаны экс-консультант Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Папа Массат Диак, сын бывшего президента организации Ламина Диака, и один из высокопоставленных членов Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

Имени представителя МОК, оказавшегося замешанным в данной схеме, прокуратура не называет. «Нашлось несколько последовательных доказательств того, что платежи были сделаны членам IAAF и МОК в рамках выборов хозяев крупнейших спортивных турниров», — цитирует агентство сообщение финансовой прокуратуры.

Ранее во вторник, 5 сентября, Reuters сообщил, что бразильская полиция в рамках расследования уголовного дела по покупку голосов членов МОК, проголосовавших за проведение Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, выдала разрешения на обыски и аресты.

Речь, по данным TV Globo, идет о главе Олимпийского комитета Бразилии Карлосе Артуре Нузмане, а также бразильском предпринимателе Артуре Соареcе Фильо по прозвищу Король Артур.

О том, что Рио-де-Жанейро мог стать столицей летней Олимпиады-2016 после подкупа должностных лиц, в марте 2017 года писала французская газета Le Monde. По данным издания, бизнесмен Соареc Фильо в 2009 году заплатил Папе Массату Диаку взятку в размере $1,5 млн. Это произошло за три дня до финального голосования по выбору места проведения Олимпиады 2016 года. Тогда Рио-де-Жанейро победил Мадрид 66 голосами против 32.