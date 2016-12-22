Песков опроверг выдвижение Путиным списка требований президенту Литвы

Слова президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что Владимир Путин передал ей требования Москвы, которым нужно следовать для поддержания отношений, «неправда», уверен пресс-секретарь Путина

Даля Грибаускайте (Фото: Jock Fistick / Bloomberg)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «неправдой» слова президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что Владимир Путин передал ей «список с требованиями», которого стоит придерживаться для поддержания отношений с Россией.

«Нет. Это неправда», — коротко прокомментировал сообщение пресс-секретарь президента (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Грибаускайте в интервью прибалтийскому изданию Delfi рассказала, что «с самой первой встречи» с Путиным «получила список требований, которые должна выполнять Литва», чтобы поддерживать отношения с Россией. От Литвы требовали не строить атомную станцию на своей территории и «обязательно сотрудничать» с Москвой.

«Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом», — пояснила президент. По ее словам, она на такие условия не согласилась.

Она также заявила, что при таком отношении к соседним небольшим государствам со стороны России делают невозможными «хорошие и справедливые дружеские отношения». «Нынешняя Россия не поймет, что все страны в первую очередь независимы, с их государственностью, какими бы большими или маленькими они ни были, и что со всеми странами нужно сотрудничать с уважением, отношения будут сложными», — говорила глава Литвы.

Даля Грибаускайте действующий президент Литвы с июля 2009 года, повторно на этот пост она переизбиралась в 2014 году. Ее первая встреча с Путиным состоялась в феврале 2010 года, тогда Путин был премьер-министром. После встречи Грибауйскайте говорила, что «оптимистично смотрит» на отношения с Россией и поддерживает необходимость «полноценный диалог». Ее риторика резко поменялась после того, как Россия присоединила Крым. Уже в ноябре 2014 года она назвала Россию «террористическим государством», представляющим угрозу для всей Европы.​