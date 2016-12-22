Путин заявил о расчете на мировое соглашение «Системы» и «Роснефти»

Владимир Путин не стал высказывать свое отношение к спору АФК «Система» и «Роснефти», посчитав это неправильным. Тем не менее президент сказал, что «очень рассчитывает» на мировое соглашение между компаниями

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На пресс-конференции по итогам БРИКС президент Владимир Путин прокомментировал судебную тяжбу между АФК «Система» и «Роснефтью» по реорганизации «Башнефти» в 2014 году. «Роснефть» обвиняет «Систему» в том, что реорганизация «Башнефти» перед передачей нефтекомпании государству принесла ей ущерб в более чем 100 млрд руб. Суд встал на сторону «Роснефти».

По словам Путина, он встречался с руководителем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым и главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. Он выслушал их позиции. Он не уточнил, была ли это совместная встреча. «Я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения», — сказал президент, отвечая на вопрос корреспондента РБК. Путин добавил, что было бы неправильно, если бы он публично озвучил свою позицию по этому делу.

Он отметил, что не может на 100% сказать, как ситуация будет развиваться дальше, так как «никаких прямых указаний не давал». По мнению президента, мировая «была бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом».

Представитель «Системы» пока не прокомментировал заявление Путина. На фоне слов о мировом соглашении акции АФК выросли на 12% до 14 руб. за акцию. Это максимум с июня этого года.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что никаких предложений со стороны «Системы» по условиям мирового соглашения никогда не было. «С их стороны пока только демагогия и издевательство над судебной системой», — добавил он, подчеркнув, что это его личное мнение.