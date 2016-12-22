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Путин пообещал подать в суд на США из-за нарушения прав России
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Путин пообещал подать в суд на США из-за нарушения прав России
Политика, 09:53
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Путин пообещал подать в суд на США из-за нарушения прав России
Президент России также указал на «хамскую манеру» действий США в отношении российских дипломатов
Владимир Путин (Фото: Сергей Ильницкий / AP)

Власти России оставляют за собой право ответить на решение США о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае, где закончился саммит БРИКС.

Путин отметил, что власти США имели право сократить число российских консульств в своей стране, однако сделано ими это было «в хамской манере».

«Это не украшает наших американских партнеров. Но трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим ничего уже не поделаешь, таков уровень политической культуры определенной части американского истеблишмента», - отметил Путин.

Президент особо отметил, что действия властей США нарушили имущественные права России, которую лишила права пользоваться своим имуществом.

«Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение российскому МИДу обратиться в суд, посмотрим как эффективно работает хваленая американская судебная система», - пояснил Путин.

Президент также отметил, что Россия оставляет за собой право ответить на действия властей США сокращением персонала американской дипмиссии в России еще на 155 человек для достижения полного паритета. Однако в ближайшее время Россия пока не намерена принимать такого решения.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Путин
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