Путин напомнил о праве сократить дипмиссию США еще на 155 человек

Для «полного паритета» между российской и американской дипмиссиями нужно сократить еще 155 американских дипломатов. Россия оставляет за собой такое право, но пока прибегать к нему не будет, заявил Владимир Путин

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент Владимир Путин на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что для «полного паритета» между российской и американской дипмиссиями следует сократить еще 155 американских дипломатов. Трансляция пресс-конференции ведется на телеканале «Россия 24».

Путин отметил, что Россия оставляет за собой такое право, но пока не будет этого делать. «Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155», — заявил президент. В 455 работников дипучреждений при подсчете были включены сотрудники постпредства России при ООН, которые не занимаются отношениями двух стран.

Дипломатический конфликт между Россией и США начался в декабре 2016 года, когда указом экс-президента США Барака Обамы из страны были высланы 35 российских дипломатов и закрыты две загородные «дачи» российских дипмиссий. Россия ответила на эти меры в конце июня, потребовав от США сократить численность дипперсонала на 750 человек, до 455, чтобы установить паритет по количеству работников дипмиссий.

Вскоре после этого россияне столкнулись с сложностями при получении виз, в частности снизилась скорость работы американской дипмиссии. 21 августа посольство США в России вовсе объявило, что приостановит выдачу виз россиянам до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в регионах.

США не оставили эти меры без ответа. 31 августа Госдепартамент США объявил о решении закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и два объекта в Нью-Йорке и Вашингтоне. В США назвали это «достижением паритета в дипломатических миссиях». Решение России о сокращении дипмиссии США на 755 человек Госдеп назвал безосновательным и вредным для отношений между двумя странами.

После того как 1 сентября российские дипломаты покинули генконсульство в Сан-Франциско, в здании провели обыск спецслужбы США. Также обыски прошли в торгпредстве в Вашингтоне. В Госдепе это назвали безосновательным и вредным для отношений между двумя странами», а в МИД России — нарушением международного права.