Журналисты раскрыли «черную кассу» Баку для лоббирования интересов в ЕС

Журналисты из группы OCCRP раскрыли «черную кассу» Азербайджана на $2,9 млрд, которая использовалась для лоббирования интересов страны в Европе. За взятки европейские политики блокировали неудобные Баку резолюции

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Власти Азербайджана использовали тайную «черную кассу», так называемый «ландромат», для выплат взяток европейским политикам, которые за это лоббировали интересы Азербайджана в Евросоюзе и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в стране. Об этом сообщает группа журналистов-расследователей OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) и датская газета Berlingske.

По данным расследователей, через фиктивные компании в Великобритании — Metastar Invest, Polux Management и др., — которые были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана, власти страны отмыли $2,9 млрд. Компании работали с эстонским филиалом банка Danske Bank из Дании. Почти половина средств ($1,4 млрд) была выведена из госбанка Азербайджана International Bank of Azerbaijan (IBA). По данным сайта Companies House service, Metastar Invest прекратила деятельность 19 января 2016 года. В открытом доступе нет адреса электронной почты Polux Management. По данным Guardian, по почтовому адресу, который указывает компания, зарегистрированы другие фирмы.

Журналисты выявили несколько случаев ​подкупа европейских политиков. Так, немецкий политик, экс-депутат бундестага Эдуард Линтнер 25 октября 2013 года получил €61 тыс. от Polux Management. Через две недели он возглавил комиссию наблюдателей от Германии на выборах в Азербайджане, Линтнер оставил о них положительный отзыв. По данным OCCRP, с 2012 по 2014 год он получил €891 тыс. от британских фирм.

Деньги получал и болгарский политик, директор ЮНЕСКО Калин Митриев. Polux Management перевела ему €20 тыс. 25 октября 2013 года. Через три дня его жена проводила выставку «Азербайджан — пространство толерантности». В целом Митриев получил от британских компаний €425 тыс.

Бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы Лука Волонте за два года получил более €2 млн от тех же британских фирм. Он находится под следствием итальянских правоохранителей по подозрению в противодействии принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. «Благодаря усилиям Волонте резолюция не набрала большинства голосов», — пишут журналисты.

В 2012 году на счета британской Metasta Invest почти €29 млн перевел «Рособоронэкспорт», который входит в «Ростех», узнали журналисты. Впоследствии эти деньги переводились в офшорные компании, Velasco International и Inmaxo Capital, утверждают в OCCRP, «связанные с высокопоставленными чиновниками Азербайджана».

В «Рособоронэкспорте» в ответ на запрос журналистов отказались пояснять назначение платежей в адрес офшорных компаний.

Кроме того, деньги, переведенные в британские фирмы, тратились на личные нужды азербайджанских чиновников. Metastar Invest также перечисляла более $12 тыс. американской клинике Johns Hopkins Medicine за услуги вице-премьеру Азербайджана Ягубу Эюбову и его сыну Эмину. Пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов в январе 2013 года получил €18 тыс. от британской компании на «образовательную поездку».

Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева выпустила сообщение, в котором говорится, что «ни президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют отношения к указанным обвинения», передает «Интерфакс». «Попытки привлечь президента и его семью к этим вопросам безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер», — сказали в пресс-службе.

РБК направил запросы в компанию Velasco International, Danske Bank, Генпрокуратуру и МВД Азербайджана.