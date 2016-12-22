Журналисты раскрыли «черную кассу» Баку для лоббирования интересов в ЕС

Власти Азербайджана использовали тайную «черную кассу», так называемый «ландромат», для выплат взяток европейским политикам, которые за это лоббировали интересы Азербайджана в Евросоюзе и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в стране. Об этом сообщает группа журналистов-расследователей OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) и датская газета Berlingske.
По данным расследователей, через фиктивные компании в Великобритании — Metastar Invest, Polux Management и др., — которые были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана, власти страны отмыли $2,9 млрд. Компании работали с эстонским филиалом банка Danske Bank из Дании. Почти половина средств ($1,4 млрд) была выведена из госбанка Азербайджана International Bank of Azerbaijan (IBA). По данным сайта Companies House service, Metastar Invest прекратила деятельность 19 января 2016 года. В открытом доступе нет адреса электронной почты Polux Management. По данным Guardian, по почтовому адресу, который указывает компания, зарегистрированы другие фирмы.
Журналисты выявили несколько случаев подкупа европейских политиков. Так, немецкий политик, экс-депутат бундестага Эдуард Линтнер 25 октября 2013 года получил €61 тыс. от Polux Management. Через две недели он возглавил комиссию наблюдателей от Германии на выборах в Азербайджане, Линтнер оставил о них положительный отзыв. По данным OCCRP, с 2012 по 2014 год он получил €891 тыс. от британских фирм.
Деньги получал и болгарский политик, директор ЮНЕСКО Калин Митриев. Polux Management перевела ему €20 тыс. 25 октября 2013 года. Через три дня его жена проводила выставку «Азербайджан — пространство толерантности». В целом Митриев получил от британских компаний €425 тыс.
Бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы Лука Волонте за два года получил более €2 млн от тех же британских фирм. Он находится под следствием итальянских правоохранителей по подозрению в противодействии принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. «Благодаря усилиям Волонте резолюция не набрала большинства голосов», — пишут журналисты.
В 2012 году на счета британской Metasta Invest почти €29 млн перевел «Рособоронэкспорт», который входит в «Ростех», узнали журналисты. Впоследствии эти деньги переводились в офшорные компании, Velasco International и Inmaxo Capital, утверждают в OCCRP, «связанные с высокопоставленными чиновниками Азербайджана».
В «Рособоронэкспорте» в ответ на запрос журналистов отказались пояснять назначение платежей в адрес офшорных компаний.
Кроме того, деньги, переведенные в британские фирмы, тратились на личные нужды азербайджанских чиновников. Metastar Invest также перечисляла более $12 тыс. американской клинике Johns Hopkins Medicine за услуги вице-премьеру Азербайджана Ягубу Эюбову и его сыну Эмину. Пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов в январе 2013 года получил €18 тыс. от британской компании на «образовательную поездку».
Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева выпустила сообщение, в котором говорится, что «ни президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют отношения к указанным обвинения», передает «Интерфакс». «Попытки привлечь президента и его семью к этим вопросам безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер», — сказали в пресс-службе.
РБК направил запросы в компанию Velasco International, Danske Bank, Генпрокуратуру и МВД Азербайджана.