Зюганов потребовал от КПРФ отказаться от непризнания выборов в Москве

Коммунисты отказались от намерения не признавать результаты муниципальных выборов в столице, как планировалось ранее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сам попросил об этом столичное отделение, рассказали РБК два источника в партии

Геннадий Зюганов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

​Московское отделение КПРФ отказалось от непризнания итогов муниципальных выборов в Москве. Ранее в городском комитете партии планировали не признавать результаты голосования из-за нарушений в ходе кампании, но председатель КПРФ Геннадий Зюганов лично попросил коммунистов не делать этого. Об этом сообщил РБК источник, близкий к фракции коммунистов в Мосгордуме, и подтвердил собеседник в Госдуме.

Представители столичной КПРФ анонсировали отказ от признания результатов грядущего голосования в четверг, 31 августа. В этот день они разослали в СМИ пресс-релиз с анонсом конференции московского горкома партии 5 сентября. «КПРФ намерена не признавать результаты выборов 10 сентября и планирует организовать протестные акции по итогам этой кампании, которая совершенно дискредитировала институт выборов в Москве и в России в целом», — говорилось в релизе. Коммунисты жаловались, что «с особым цинизмом были выкорчеваны последние намеки на «конкурентность, открытость и легитимность», декларируемые прежним руководством президентской администрации» и «ситуация вернулась к «диким» временам подавления политических конкурентов начала — середины 2000-х годов». Они опасаются, что все это явно бросает тень на будущие президентские выборы. Среди конкретных жалоб КПРФ: использование властями технологий двойников, запугивание и травля оппозиционных кандидатов, в первую очередь от КПРФ.

Копия письма имеется у РБК, источники в партии подтвердили, что горком успел организовать массовую рассылку журналистам именно этого варианта. Однако позже на федеральном сайте партии его текст серьезно смягчили (в кэше Google можно посмотреть старый вариант). Обещание выступить против итогов выборов было заменено на нейтральную формулировку: «Позиция МГК КПРФ по этим вопросам [о московских выборах] будет подробно изложена на пресс-конференции».

Зюганов счел первый вариант релиза с заголовком о непризнании итогов выборов в Москве слишком резким, рассказали источники РБК. «По требованию председателя в новом варианте партийного релиза речь идет лишь о выражении недовольства нарушениями при общем признании выборов в Москве, такова позиция руководства партии. Зюганов выступил против резкой позиции партии, поскольку это могло бы осложнить рабочие отношения руководства КПРФ с мэрией Москвы», — объяснил один из источников. Он напомнил, что ранее КПРФ заняла нейтральную позицию в отношении реновации, и до сих пор по большинству вопросов в столице коммунисты стараются сотрудничать с городскими властями, а не вступать в прямые конфликты.​

Внук лидера КПРФ Леонид Зюганов является депутатом Мосгордумы. Это тоже могло повлиять на позицию Геннадия Зюганова, отметил один из собеседников РБК.

Участники пресс-конференции 5 сентября не смогли однозначно подтвердить или опровергнуть информацию о том, что не будут призывать отменить итоги выборов. Так, кандидат от КПРФ в мэры Москвы Андрей Клычков подтвердил РБК, что московское отделение партии не будет выступать против итогов голосования. «Это корректировка [программы пресс-конференции] исходя из логики событий. Выборы еще не состоялись, у нас еще есть неделя, поэтому требовать как-то отменять их результаты бессмысленно», — пояснил он. При этом, по словам Клычкова, московское отделение КПРФ сформулировало «жесткую, но корректную позицию» по муниципальным выборам в столице.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, председатель столичного горкома КПРФ, напротив, заявил РБК, что от планов протестовать против итогов выборов в партии не отказались. «Сегодня мне уже абсолютно понятно, что результаты незаконны, там колоссальный админресурс, так что нужно отказываться от результатов [выборов]», — сообщил он. По его словам, московское отделение КПРФ собиралось «взять большинство» муниципальных мандатов в столице, но из-за «колоссального использования админресурса» кандидатами от «Единой России» этого сделать не удастся. Изменение в тексте пресс-релиза депутат объяснил следующим образом: «Мы это сделали, потому что у КПРФ есть свои ходы».

Факт личной просьбы Зюганова изменить повестку пресс-конференции и Клычков, и Рашкин в разговоре с РБК отрицали. «Это полная ерунда», — сказал РБК сам Зюганов, который также отрицает переговоры с горкомом по этому поводу.

Пресс-секретарь лидера партии и депутат Госдумы Александр Ющенко сказал РБК, что не видел изначального текста пресс-релиза о непризнании итогов выборов и Геннадий Зюганов не имеет отношения к редактированию документа. По его словам, вполне возможно, КПРФ в итоге и не признает выборы в столице из-за фальсификаций и нарушений в ходе кампании, однако нелогично принимать подобное решение до объявления итогов выборов и сбора соответствующей доказательной базы. В то же время Ющенко согласен с тем, что в столице и в других регионах против КПРФ «идет грязная кампания», «Единая Россия» активно использует админресурс и власть таким образом «уничтожает доверие к выборам».

Выдвижение кандидатов на муниципальных выборах в столице стартовало 25 июня и завершилось 26 июля. 8 августа закончилась проверка документов, и окончательные списки зарегистрированных кандидатов по районам обнародовал сайт ЦИК. Всего за места муниципальных депутатов в Москве 10 сентября будут бороться 7665 кандидатов.

Ранее политологи и участники столичных выборов заявляли РБК​ о «засушенности» (то есть о снижении интереса избирателей) московской муниципальной кампании. Главным фактором «сушки» они называли низкий уровень агитации и скудное освещение кампании в СМИ.