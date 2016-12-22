«Дождь» узнал о планах Собянина вновь баллотироваться на пост мэра Москвы

Сергей Собянин снова хочет пойти на выборы мэра Москвы в качестве кандидата, узнал «Дождь». Чтобы заручиться поддержкой избирателей, городские власти хотят изменить программу реновации

Сергей Собянин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сергей Собянин, скорее всего, вновь примет участие в выборах мэра Москвы. Для этого столичные власти рассматривают любые варианты, как не допустить снижение его рейтинга на фоне реновации. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на собеседника в Кремле, участвующего в обсуждении проблем Москвы, и источника, близкого к мэрии.

Собеседники телеканала признают, что у Собянина высокий рейтинг, но переселение москвичей из хрущевок в другие дома может причинить ему неприятности во время голосования.

Чтобы этого избежать, во время первой волны реновации москвичам планируют показать, что их не собираются переселять из снесенных пятиэтажек в другие районы, а, напротив, стремятся только улучшить их жилищные условия. В мэрии планируют завершить первый этап реновации к осени 2018 года, когда и состоятся выборы.

Власти города изначально планировали использовать тему переселения москвичей из хрущевок для избирательной кампании Собянина. Собеседники «Дождя» рассказывают: чиновники были уверены, что население поддержит эту идею. Один из них отмечает: никто и не думал, что она может принести столько проблем.

Глава пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Максим Орлов в ответе на запрос «Дождя» объяснил, что городские власти считают возможным вскоре переселить часть жителей в другие дома. В письме говорится, что этап переселения может начаться уже до конца этого года, если Госдума одобрит законопроект о реновации. Орлов отметил, что «о сроках в настоящий момент говорить рано: еще не завершилось голосование, еще не принят федеральный закон, еще не сформирована и не принята сама программа».

Пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова не ответила на вопросы телеканала.

Ранее 5 июня стало известно, что муниципальные депутаты попросили председателя Госдумы Вячеслава Володина ускорить принятие закона о реновации. Первое чтение законопроект прошел уже в апреле. За него проголосовали 397 депутатов.

Не все москвичи поддерживают программу переселения из хрущевок. В Москве прошло несколько акций протеста против сноса пятиэтажек. На сайте мэра города опубликована карта, по которой москвичи могут увидеть, сколько жителей проголосовали за снос дома. Голосование на портале «Активный гражданин» по этому вопросу началось 15 мая и продлится до 15 июня.

В 2010 году Собянин стал мэром Москвы после того, как Дмитрий Медведев, который тогда был президентом, предложил его кандидатуру Мосгордуме. Его предшественник, Юрий Лужков, ушел в отставку «в связи с утратой доверия Президента РФ».

В 2013 году прошли выборы столичного мэра, которые Собянин выиграл. Он набрал 51,37% голосов. Второе место занял оппозиционный политик Алексей Навальный, который получил 27,24%.

До того как Собянин стал столичным мэром, он занимал должность главы администрации президента России с 14 ноября 2005 года по 12 мая 2008 года​. До назначения на этот пост он четыре года (с 2001 по 2005 год) был губернатором Тюменской области.