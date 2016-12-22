Берлин назвал безальтернативным вывод немецких войск из Турции

В ходе визита в Анкару главе МИД ФРГ не удалось убедить Турцию пропустить немецкую делегацию на авиабазу НАТО «Инджирлик». Выводу немецких войск с турецкой базы теперь нет альтернативы, заявил министр Габриэль

Зигмар Габриэль и Мевлют Чавушоглу (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Немецкие и турецкие дипломаты не смогли прийти к соглашению по авиабазе «Инджирлик». Об этом в Анкаре заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль по итогам встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В ближайшее время начнется вывод частей «Бундесвера» с авиабазы.

Габриэль прилетел в Анкару 5 июня на переговоры с Чавушоглу, что стало, по выражению газеты Die Zeit, последней попыткой решить конфликт вокруг используемой НАТО базы «Инджирлик».

После попытки военного переворота в июле 2016 года отношения Турции со своими союзниками по НАТО стали стремительно ухудшаться. В ходе подавления переворота база была обесточена, полеты дислоцируемой там американской авиации запрещены, а начальник авиабазы обвинен в поддержке путчистов.

Авиабаза ВВС «Инджирлик» играет ключевую роль в атаках западной коалиции на позиции боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). Однако уже с августа 2016 года в СМИ появляются сообщения о переводе американских и немецких контингентов с «Инджирлика» на базы в Румынии и Иордании.

В начале марта несколько депутатов немецкого бундестага призвали всерьез рассмотреть варианты перевода немецких солдат и самолетов из Турции. Когда в мае Анкара отказала делегации немецких депутатов в доступе на авиабазу, об этом прямо заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Для решения проблемы в Анкару направился министр Габриэль, но его миссия не увенчалась успехом. «Мой турецкий коллега разъяснил, что в текущей ситуации Анкара не может давать одобрение на любой визит немецких депутатов на «Инджирлик», исходя из внутриполитических соображений», — рассказал Габриэль после встречи с Чавушоглу.

В связи с этим, продолжил немецкий министр, у Берлина «нет иного выхода», кроме как вывести свой контингент с турецкой базы: «Я прошу понять, что мы — опять же из наших внутриполитических соображений — вынуждены будем уйти с «Инджирлика», поскольку наши депутаты должны иметь право посещать любую часть Бундесвера в любое время».

На базе «Инджирлик» сейчас находится 260 человек персонала Бундесвера, шесть боевых самолетов Panavia Tornado и один самолет-заправщик на базе Airbus A310.

Кроме того, по данным источников Reuters, после встречи с Чавушоглу министр Габриэль должен был провести переговоры с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, но они были отменены турецкой стороной по причине «загруженного делового графика» премьера.