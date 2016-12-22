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Шесть арабских стран объявили о разрыве дипотношений с Катаром
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Шесть арабских стран объявили о разрыве дипотношений с Катаром
Политика, 10:55
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Шесть арабских стран объявили о разрыве дипотношений с Катаром
Йемен и Ливия объявили о разрыве дипотношений с Катаром, присоединившись к группе стран, которые 5 июня разорвали свои связи с Дохой. Таким образом, сотрудничество приостановили Йемен, Ливия Бахрейн, Египет, ОАЭ и Эр-Рияд

Правительство Йемена вслед за Бахрейном, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией разорвало свои дипломатические отношения с Катаром и подтвердили информацию о выводе Катара из арабской коалиции, которая ведет борьбу с хуситами. Об этом сообщает Al Arabia.

Телеканал отмечает, что Сана (столица Йемена. — РБК) обвинила Катар в поддержке находящихся в Йемене радикальных группировок.

Также о разрыве дипотношений с Дохой заявило и правительство Ливии, сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Практика Катара по борьбе с ополчением хуситов и поддержке экстремистских формирований вышла наружу», — приводит телеканал текст заявления правительства Йемена.

Ранее в понедельник, 5 июня, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» и дестабилизации внутренней ситуации в арабских государствах. Все четыре страны отметили, что закроют транспортное сообщение с Катаром. Так, несколько авиаперевозчиков уже объявили о прекращении полетов в Доху, среди них FlyDubai.

Помимо этого, исламская военная коалиция по главе с Эр-Риядом, состоящая из Египта, Бахрейна, ОАЭ и ряда других стран, прекратили участие Катара в операции против ИГ.

Заметка дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: Египет , Йемен , ОАЭ , Катар , Саудовская Аравия , Бахрейн
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