Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,83 56,53 EUR Нал. 64,09 63,58 USD Бирж. 56,66 +0,27 EUR Бирж. 63,91 +0,69 USD ЦБ. 56,69 +0,15 EUR ЦБ. 63,61 +0,08 EUR/USD 1,13 +0,01 ММВБ 1881,87 +0,65% РТС 1046,02 +0,04% Brent 49,95 -0,89% DJIA 21206,29 +0,29% Nasdaq 6305,80 +0,94% FTSE 7547,63 +0,05%
Журналисты узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО
Лента новостей
В Кишиневе лайнер авиакомпании Tarom выкатился за пределы взлетной полосы 04 июн, 23:49, Общество Роналду в офсайде и сенсация в Ростове: лучшие моменты Лиги чемпионов 04 июн, 23:38, Спорт Журналистка NBC рассказала о любви Путина к «вызовам» 04 июн, 23:19, Политика «Зенит» подписал первого новичка после прихода Манчини 04 июн, 22:41, Спорт Собянин пообещал снижение цен на жилье после реновации в Москве 04 июн, 22:21, Общество СМИ опубликовали видео из дома под Тверью после убийства 9 человек 04 июн, 21:50, Общество ABC узнал об обсуждении помощниками Трампа визита президента в Лондон 04 июн, 21:11, Политика Теракты в Лондоне: как Лондон ответит на рост террористической угрозы 04 июн, 20:33, Политика Глава МИД Польши предложил закрыть двери для мигрантов-мусульман 04 июн, 20:24, Политика Путин рассказал о своей встрече с Флинном в 2015 году 04 июн, 20:18, Политика На сайте «Прямая линия» появились первые вопросы россиян Путину 04 июн, 19:30, Общество МВФ и Всемирный банк поддержали пенсионную реформу на Украине 04 июн, 19:09, Экономика Патриарх Кирилл нашел связь между мобильной сетью и духовным миром 04 июн, 19:03, Общество Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС 04 июн, 18:35, Технологии и медиа СМИ узнали об опровержении коалицией США заявлений о начале штурма Ракки 04 июн, 18:04, Политика Семь титулов за 12 месяцев: лучший год в карьере Криштиану Роналду 04 июн, 17:49, Спорт Летевший из Лондона в Санкт-Петербург самолет экстренно сел в Стокгольме 04 июн, 17:30, Общество Трамп призвал отказаться от политкорректности после терактов в Лондоне 04 июн, 17:26, Политика СКР возбудил уголовное дело против вице-губернатора Владимирской области 04 июн, 17:22, Политика СМИ сообщили о сходе с рельсов скоростного поезда в Кельне 04 июн, 16:58, Общество На Ладожском озере на рыбалке погиб один человек 04 июн, 16:28, Общество Лучший бомбардир чемпионата Италии отказался от перехода в «Зенит» 04 июн, 16:15, Спорт Вице-губернатора Владимирской области задержали по подозрению во взятке 04 июн, 16:11, Политика Директор НИИ им. Склифосовского покинул свой пост 04 июн, 15:54, Общество В Лондоне задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту 04 июн, 15:32, Общество Лондон заявил о связи ночных терактов с религиозным экстремизмом 04 июн, 15:15, Политика США уведомили Турцию о начале военной операции по освобождению Ракки 04 июн, 15:08, Политика Евгения Альбац сообщила о закрытии печатной версии журнала The New Times 04 июн, 14:43, Общество
Журналисты узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО
Политика, 00:18
0
Журналисты узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО
Журналисты международного консорциума OCCRP опубликовали новое расследование, в котором говорится о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО и планах создания «полосы нейтральных государств» на Балканах

Российские шпионы и дипломаты с 2008 года занимались распространением пропаганды и пытались внести разлад в македонское общество в рамках компании по вмешательству в планы Балканских стран вступить в НАТО. К такому выводу пришли журналисты журналиста из международного консорциума OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) совместно с партнерами в македонском NOVA TV и сербском издании KRIK. Они изучили пакет документов македонской контрразведки.

«В течение последних девяти лет, Македония подвергается сильной подрывной пропаганде и разведывательной деятельности, осуществляемой через посольство России», — приводят журналисты выдержку из доклада, подготовленного для директора Управления по безопасности и контрразведки (UBK) Владимира Атанасовски. Начало «российской операции» совпало с попыткой Македонии в 2008 году вступить НАТО, когда Греция отказалась ратифицировать соглашение, отмечается в материале OCCRP.

Разведывательные действия осуществлялись из посольства в Скопье тремя агентами Службы внешней разведки, под руководством штаба в Белграде в Сербии, и четырьмя агентами Главного разведывательного управления (ГРУ), действия которых координировались из столицы Болгарии Софии, ссылаются журналисты на документы. Кроме того, в македонских городах Битола и Охрид были созданы почетные консульства, которые являются «разведывательными базами». Журналисты упоминают старое название управления внешней разведки Минобороны, сейчас оно называется Главное управление Генерального штаба.

Российские агенты пытались завербовать бывших и нынешних сотрудников МВД Македонии и военных, чтобы «критическая масса обученных людей в определенный политической момент была использована для исполнения российских интересов», утверждается в документе. В документе не указывается, были ли эти попытки успешными.

Представители России пытались повлиять и на македонские СМИ, предлагая им денежное вознаграждение, в том числе поддерживали издания, нацеленные на албанское меньшинство, чтобы продвигать российскую политику в стране, отмечают журналисты OCCRP.

Кроме того, в документе, который оказался в распоряжении журналистов, говорится, что используя «мягкую силу» Россия пытается изолировать Македонию от влияния Запада. В частности, в пример приводится продвижение Россией идеологии панславизма через распространение православной христианской веры. Журналисты OOCRP ссылаются на документ македонской разведки, в котором говорится, что посольство России помогло организации 30 македонско-российских «ассоциаций дружбы», а также открытию культурного центра в Скопье и спонсировало строительство православных церквей в стране.

В отдельном документе, который заполучили журналисты, описана встреча между высокопоставленным сотрудником македонского МИД Ненадом Колевым и послом России Олегом Щербаком, которая состоялась 7 апреля. Из документа следует, что время встречи Щербак сказал, что цель России — «создать полосу нейтральных в военном отношении стран» на Балканах. Речь шла о Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии и Сербии. Кроме того, Щербак якобы выразил недовольство тем, что македонские власти недостаточно поддерживают Кремль и допустил, что в случае продолжения такой ситуации дипломатические и экономические связи Македонии и России могут пострадать, ссылаются журналисты на документ. Три чиновника из МИД Македонии подтвердили журналистам факт встречи 7 апреля, но не подтвердили ее содержание.

Сотрудники российского МИД не ответили на письменные вопросы журналистов.

Наиболее тяжелый политический кризис из всех стран бывшей Югославии в настоящий момент наблюдается в Македонии. В декабре 2016 года в стране прошли досрочные парламентерские выборы на фоне протестов против правящей консервативной партии «Внутренняя македонская революционная организация» (ВМРО), от которой восемь лет назад баллотировался президент Георге Иванов.

После выборов ВМРО и оппозиционные социал-демократы (СДСМ) заняли равное количество мест в парламенте, но СДСМ удалось объединиться с представителями албанского меньшинства. В Македонии начались протесты сторонников ВМРО, который 27 апреля вылились в беспорядки в самом парламенте, толпа демонстрантов ворвалась в здание и избила депутатов.

Македония — парламентская республика, поэтому полномочия президента ограничиваются на решении, кому дать мандат на формирование правительства. Иванов, баллотировавшийся от ВМРО, спустя полгода после декабрьских выборов предоставил мандат лидеру социал-демократов Зорану Заеву. Сам Заев выступает за членство в ЕС и НАТО.
Автор: Павел Казарновский
Теги: Россия , НАТО , Македония
Главное
Путин рассказал о своей встрече с Флинном в 2015 году Политика
Материалы по теме
Путин призвал президента Македонии к конституционному разрешению кризиса Политика
Кремль назвал дату встречи Путина с президентом Македонии Ивановым Политика
В здании парламента Македонии обнаружили самодельное взрывное устройство Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку