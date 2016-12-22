Журналисты узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО

Разведывательные действия осуществлялись из посольства в Скопье тремя агентами Службы внешней разведки, под руководством штаба в Белграде в Сербии, и четырьмя агентами Главного разведывательного управления (ГРУ), действия которых координировались из столицы Болгарии Софии, ссылаются журналисты на документы. Кроме того, в македонских городах Битола и Охрид были созданы почетные консульства, которые являются «разведывательными базами». Журналисты упоминают старое название управления внешней разведки Минобороны, сейчас оно называется Главное управление Генерального штаба.

Российские агенты пытались завербовать бывших и нынешних сотрудников МВД Македонии и военных, чтобы «критическая масса обученных людей в определенный политической момент была использована для исполнения российских интересов», утверждается в документе. В документе не указывается, были ли эти попытки успешными.

Представители России пытались повлиять и на македонские СМИ, предлагая им денежное вознаграждение, в том числе поддерживали издания, нацеленные на албанское меньшинство, чтобы продвигать российскую политику в стране, отмечают журналисты OCCRP.

Кроме того, в документе, который оказался в распоряжении журналистов, говорится, что используя «мягкую силу» Россия пытается изолировать Македонию от влияния Запада. В частности, в пример приводится продвижение Россией идеологии панславизма через распространение православной христианской веры. Журналисты OOCRP ссылаются на документ македонской разведки, в котором говорится, что посольство России помогло организации 30 македонско-российских «ассоциаций дружбы», а также открытию культурного центра в Скопье и спонсировало строительство православных церквей в стране.

В отдельном документе, который заполучили журналисты, описана встреча между высокопоставленным сотрудником македонского МИД Ненадом Колевым и послом России Олегом Щербаком, которая состоялась 7 апреля. Из документа следует, что время встречи Щербак сказал, что цель России — «создать полосу нейтральных в военном отношении стран» на Балканах. Речь шла о Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии и Сербии. Кроме того, Щербак якобы выразил недовольство тем, что македонские власти недостаточно поддерживают Кремль и допустил, что в случае продолжения такой ситуации дипломатические и экономические связи Македонии и России могут пострадать, ссылаются журналисты на документ. Три чиновника из МИД Македонии подтвердили журналистам факт встречи 7 апреля, но не подтвердили ее содержание.

Сотрудники российского МИД не ответили на письменные вопросы журналистов.

Наиболее тяжелый политический кризис из всех стран бывшей Югославии в настоящий момент наблюдается в Македонии. В декабре 2016 года в стране прошли досрочные парламентерские выборы на фоне протестов против правящей консервативной партии «Внутренняя македонская революционная организация» (ВМРО), от которой восемь лет назад баллотировался президент Георге Иванов.

После выборов ВМРО и оппозиционные социал-демократы (СДСМ) заняли равное количество мест в парламенте, но СДСМ удалось объединиться с представителями албанского меньшинства. В Македонии начались протесты сторонников ВМРО, который 27 апреля вылились в беспорядки в самом парламенте, толпа демонстрантов ворвалась в здание и избила депутатов.

Македония — парламентская республика, поэтому полномочия президента ограничиваются на решении, кому дать мандат на формирование правительства. Иванов, баллотировавшийся от ВМРО, спустя полгода после декабрьских выборов предоставил мандат лидеру социал-демократов Зорану Заеву. Сам Заев выступает за членство в ЕС и НАТО.