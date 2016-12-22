В Кремле нашли нового куратора гражданского общества

В управлении общественных проектов президента, подведомственном Сергею Кириенко, появился новый куратор гражданского общества — ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова, сообщил «Коммерсантъ» и подтвердили источники РБК

Яна Лантратова (Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»)

Ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова была назначена главным советником департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества в управлении общественных проектов (УОП) администрации президента (АП), сообщил «Коммерсантъ» и подтвердили два источника РБК, близких к Кремлю. В УОП Лантратова будет курировать СПЧ, правозащитников и общественников, уточнил один из источников РБК.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу СПЧ Михаила Федотова, Лантратова останется членом СПЧ и ответственным секретарем совета.

В управлении общественных проектов РБК не стали комментировать информацию об этом назначении. Лантратова также отказалась от комментариев.

В начале 2017 года пост главы УОП покинул Павел Зенькович. Он перешел на место замминистра образования. Вместо Зеньковича управление общественных проектов возглавил Сергей Новиков, соратник первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. После перехода вместе с Кириенко из «Росатома» в Кремль Новиков поначалу занимал пост замначальника управления внутренней политики (УВП).

Перевод Новикова из УВП в УОП сопровождался переносом части прежних полномочий в новое управление. В частности, УОП был переподчинен департамент информационной политики (его возглавил экс-заместитель гендиректора Уралвагонзавода Алексей Жарич). Еще от УВП к управлению общественных проектов отошли департаменты по современным коммуникационным технологиям и по работе с гражданским обществом.

«УОП с приходом Новикова усиливается и привлекает серьезных общественников, — рассказал РБК близкий к Кремлю источник. — Новикову нужны новые кадры типа Жарича, [экс-уполномоченного МИД по правам человека Константина] Долгова, Лантратовой, чтобы повысить значимость УОП в системе администрации президента. Все это делается с перспективой на активное включение управления в кампанию по выборам президента».

Все процессы во внутриполитическом блоке администрации на сегодня связаны с подготовкой к будущим выборам главы государства, согласен экс-сотрудник УВП, политолог Андрей Колядин. Усиление направления по работе с гражданским обществом эксперт связал с попыткой Кремля сделать «настоящие институты из симулякров институтов гражданского общества», созданных предыдущими кураторами внутренней политики. «В администрации хотят начать вовлекать гражданское общество в процессы, происходящие в государстве», — считает Колядин.

В то же время политолог Николай Миронов сомневается, что усиление работы по взаимодействию с гражданским обществом поможет Кремлю с задачей по повышению явки и рейтинга кандидата от власти на президентских выборах. Решающую роль на выборах традиционно будет играть административный ресурс, уверен эксперт.

Последняя должность 28-летней Лантратовой — ответственный секретарь СПЧ. Кроме того, она председатель координационного совета всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». С 2010 по 2013 годы координировала проект «Я — доброволец» «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР). Лантратова занималась мониторингом преступлений против детей в специальной рабочей группе ОНФ и вела общественные проекты по защите бездомных и сирот. Является противником ювенальной юстиции и участвовала в съезде Родительского Всероссийского Сопротивления Сергея Кургиняна.

В 2013 году вместе с полпредом в ПФО Михаилом Бабичем создала совет по вопросам семьи и профилактике социального сиротства. ​Лантратова расследовала издевательства над детьми в детских домах, в частности преступления в отношении воспитанников бывшего детдома № 1 Читы и готовила доклады о распространения среди подрос​тков в регионах криминальной субкультуры АУЕ («Арестантский уклад един»).

По словам одного из источников РБК, Лантратова в прошлом году находилась в списке​ возможных кандидатов на место детского омбудсмена вместо Павла Астахова, но в итоге этот пост заняла Анна Кузнецова.