Стало известно имя нового главы фракции «Единая Россия» в Госдуме

Новым главой фракции «Единой России» в Госдуме станет Сергей Неверов, который сменит на этом посту Владимира Васильева, предполагают источники РБК и «Дождя». Депутат сохранит за собой пост вице-спикера нижней палаты

Сергей Неверов (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Сергей Неверов является основным претендентом на пост лидера фракции «Единой России» в Государственной думе, ставший вакантным после того, как Владимир Васильев отправился исполнять обязанности главы республики в Дагестан, сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники. Эту информацию РБК подтвердили собеседник, близкий к Кремлю, а также два источника РБК, близких к руководству «Единой России».

Предполагается, что Неверов сохранит за собой должность вице-спикера Государственной думы, которую он сейчас занимает.

Васильев был назначен врио главы Дагестана президентом Владимиром Путиным 3 октября. На встрече с ним глава государства указал, что хотел бы видеть на этой должности политика федерального уровня. Васильев в ответ обещал сделать все так, чтобы Путин не пожалел о своем выборе.

В конце января Неверов был переизбран секретарем генерального совета «Единой России». Его соперником на выборах был глава координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Денис Давыдов, с которым, по словам источника РБК, была достигнута договоренность, что он будет конкурентом Неверова. Объяснялся такой шаг тем, что по уставу партии секретарь генерального совета должен избираться на альтернативной основе.

Как в 2015 году писал РБК, Неверов являлся одним из соседей нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина в дачном кооперативе «Сосны» в Истринском районе Московской области. В апреле этого года «Дождь» утверждал, что Неверов, Володин, а также депутат Госдумы Николай Панков построили себе усадьбы в Новодугинском районе Смоленской области. Неверов после этого рассказал РБК, что усадьбы в Смоленской области у него нет, а участок в этом регионе принадлежит его теще, которая занимается хозяйством.

Позже Неверов заявил, что в Новодугинском районе бывал неоднократно, поскольку там строился дом ветеранов, а он как избранный от Смоленской области депутат «осуществлял контроль за проведением работ».