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Минобороны введет запрет на фото в интернете по примеру ФСБ
Политика, 18:33
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Минобороны введет запрет на фото в интернете по примеру ФСБ
Минобороны запретит военнослужащим выкладывать в интернет фото, видео и геотеги, которые могут их раскрыть. Используя эти данные, террористы и экстремисты дестабилизируют ситуацию в различных регионах мира, утверждают в ведомстве
Фото: Владимир Пирогов / РИА Новости

По примеру ФСБ

Военнослужащие по контракту, в том числе иностранцы, не должны размещать в интернете любую информацию о себе и других военных, которая указывает на их ведомственную принадлежность, раскрывает служебную деятельность и место их дислокации. Исключение могут составлять случаи, предусмотренные российским законодательством, отмечают разработчики, не уточняя, о каких нормативных актах идет речь. Проект разработанного в Минобороны документа с предложением внести изменения в закон «О статусе военнослужащих» опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Скорее всего, под «исключениями» подразумевается справочная информация о высших должностных лицах, опубликованная на сайте Минобороны, предполагает полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. «Если говорить о соцсетях, то, возможно, такая оговорка делается для того, чтобы под запрет не подпали официальные аккаунты Минобороны», — отметил Мураховский.

Законопроект разработан в целях повышения уровня информбезопасности личности, общества и государства, сказано в пояснительной записке к документу. Спецслужбы отдельных государств, а также экстремистские и террористические организации часто используют размещаемую российскими военнослужащими в интернете информацию для того, чтобы ​дестабилизировать внутриполитическую и социальную ситуации в различных регионах мира, объясняют в Минобороны. Это делается с целью «подорвать суверенитет» и «нарушить территориальную целостность» других государств, подчеркивается в пояснительной записке. Ее автор также отмечает, что сегодня аналогичный запрет уже предусмотрен для военнослужащих и гражданского персонала ФСБ и ФСО.

При этом внесение поправок к закону «О статусе военнослужащих» не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета и увеличения штата чиновников, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Селфи из Сирии

В законе «О статусе военнослужащих» сказано, что солдат обязан хранить гостайну, напомнил собеседник РБК в Минобороны. «Закон этот писался, когда о социальных сетях в стране никто и не слышал. С массовым распространением интернета практика забежала вперед теории и не соответствует тому, что прописано в законе. Люди начали делать селфи, выкладывать фотографии с геотегом. Получается, что они косвенно нарушили запрет о неразглашении. Эти поправки призваны восстановить статус-кво», — пояснил собеседник РБК.

При этом в опубликованном законопроекте ничего не сказано о каких-либо ограничениях в интернете для военнослужащих срочной службы. У срочников обычно изымаются средства мобильной связи и передаются на временное хранение старшине, пояснил полковник запаса Андрей Паюсов. «Контрактники имеют телефоны при себе, однако они обязаны следовать установленным ограничениям в их использовании», — пояснил военный эксперт.

Кроме того, срочников не отправляют за границу в мирное время. «Военнослужащего срочной службы могут передислоцировать за рубеж только в случае межгосударственной войны или только с его письменного согласия», — подчеркнул Паюсов. Контрактники же воюют в горячих точках: в частности, в Сирии, напомнил он. Поэтому позиционирование своего местоположения метками геолокации или излучением гаджета практически гарантированно приведет к выявлению подразделения и срыву задачи, подытожил военный эксперт.

Фото: Виктор Погонцев / Интерпресс / ТАСС

В июне Минобороны выступало с другой инициативой, касающейся ограничений в интернете. Военное ведомство хочет обязать россиян и иностранцев, поступающих на службу по контракту в российскую армию, отчитываться за свои соцсети и активность в интернете за три предыдущих календарных года. Речь идет об адресах сайтов и страниц, где военнослужащий размещал общедоступную информацию, а также о данных, позволяющих его идентифицировать.

Из иностранных граждан правом на службу в России по контракту обладают граждане стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

В отличие от только поступивших на службу контрактников те, кто уже отслужил какое-то время, должны будут отчитываться ежегодно, но каждый раз только за предыдущий год. Контрактники, которые не предоставят таких сведений либо предоставят недостоверные, в том числе неполные данные, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, которая регулируется законом «О статусе военнослужащих», подчеркивается в законопроекте. По этому закону провинившийся может быть привлечен к ответственности вплоть до дисциплинарного ареста на 30 суток. В то же время военнослужащим по контракту не нужно будет отчитываться за информацию, опубликованную в интернете «в рамках исполнения должностных обязанностей».

Благодаря соцсетям СМИ не раз удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских солдат в 2014 году на Украине, а с 2015 года — в Сирии. Например, на странице во «ВКонтакте» 21-летнего Ильдара Максутова из 137-го гвардейского полка 106-й гвардейской дивизии ВДВ, погибшего 28 июля 2014 года, журналисты обнаружили статус «На Украину!».

Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) в ноябре 2015 года благодаря фотографиям, опубликованным российским военнослужащим Аясом Сарыг-Оолом, узнала, что он находится в Сирии, в провинции Хама, в 100 км от авиабазы в Хмеймиме. Также CIT удалось узнать, чем Аяс был вооружен, на какой технике он перемещался и в каком направлении.

Международная экспертно-журналистская группа B​​ellingcat на основе данных из соцсетей предположила, что Boeing 777, потерпевший крушение в июле 2014 года в небе над восточной Украиной, был сбит ополченцами из зенитно-ракетного комплекса «Бук» под номером 332.

Зарубежный опыт

В 2008 году канадское военное ведомство советовало своим сотрудникам внимательнее отнестись к размещению фотографий в социальных сетях по причине возможного шпионажа со стороны боевиков «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в России).

В 2011 году отдел по связям с общественностью и социальным медиа Пентагона опубликовал свод правил по поведению в соцсетях. В брошюре подчеркивались растущее значение социальных сетей в современном мире, их важность для связи с родными и распространения информации в патриотических целях.

В 2012 году в докладе австралийского Министерства обороны отмечалось, что боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) «использовали фотографии привлекательных женщин в своих профилях на Facebook» в качестве способа для сбора информации.

В 2012 году рекомендации по поведению военнослужащих в соцсетях появились и в Великобритании.

В 2012 году в израильских СМИ появилась информация о намерении военного министерства страны ограничить доступ к социальным сетям для высокопоставленных военнослужащих, а служащим званием ниже запретить раскрывать информацию о службе в армии и загружать фотографии в форме.

В конце 2015 года правила поведения в соцсетях появились и в индийской армии. Поводом послужило расследование, в ходе которого выяснилось, что один из военнослужащих выдал сведения, являвшиеся военной тайной, девушке, с которой познакомился в Facebook. Она, как выяснилось, оказалась пакистанской шпионкой.

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Автор: Инна Сидоркова.
Теги: интернет , Минобороны , ФСО , ФСБ , соцсети
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