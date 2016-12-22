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Кириенко допустил отмену итогов выборов на участках из-за нарушений
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Кириенко допустил отмену итогов выборов на участках из-за нарушений
Политика, 04 сен, 23:14
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Кириенко допустил отмену итогов выборов на участках из-за нарушений
Результаты региональных выборов на тех или иных участках будут отменяться в случае сомнений в честности голосования, заявил Сергей Кириенко на закрытой встрече с политиками и общественниками, рассказали источники РБК
Сергей Кириенко (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в понедельник, 4 сентября, встретился с депутатами Госдумы от парламентских партий, представителями непарламентских партий, Общероссийского народного фронта (ОНФ), членами Совета Федерации и Общественной палаты. Тема встречи, как рассказали РБК пять ее участников, была посвящена Единому дню голосования, который пройдет в России 10 сентября.

На встречу были приглашены депутаты-единороссы Владимир Васильев, Сергей Неверов, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Евгений Ревенко, Петр Толстой, сенаторы Андрей Клишас, Константин Косачев, Дмитрий Азаров. ОНФ представляли, в частности, сопредседатель движения Ольга Тимофеева, режиссер Карен Шахназаров, глава исполкома движения Алексей Анисимов, от ЛДПР присутствовал глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, от КРПФ — глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. Общественная палата была представлена ее секретарем Валерием Фадеевым и двумя его заместителями, также были лидер партии «Родина» Алексей Журавлев и глава «Партии роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов. Встреча проходила в закрытом от прессы режиме, всего на ней присутствовали более двадцати человек.

«Разговор шел об организации голосования 10 сентября, реализации законодательных изменений, касающихся выборов. Совещание носило взаимно-ознакомительный характер, обменялись оценками происходящего», — сказал один из участников встречи РБК.

Коммунист, депутат Госдумы, Сергей Гаврилов отметил, что администрация президента не выражала никаких конкретных пожеланий приглашенным. По его словам, всех участников выборов и сам Кремль волнуют вопросы легитимности кампании, борьба с манипуляциями и задача «органичного повышения явки».

Кириенко заявил участникам встречи, что главная задача предстоящих выборов — легитимность, подтвердили РБК на условиях анонимности два участника встречи. Цель — чтобы кампания прошла максимально прозрачно, в том числе потому, что избиратели во время голосования выразят свое отношение к кадровому резерву президента — новым главам регионов, которым предстоит избраться в первый раз, поясняет один из собеседников РБК. Месседж встречи заключался и в том, что люди не должны сомневаться в легитимности региональных выборов, потому что иначе могут возникнуть сомнения и в прозрачности предстоящей президентской кампании, говорит второй источник РБК.

Кириенко заявил, что в случае, если будут возникать серьезные сомнения в честности голосования на том или ином участке, то результаты выборов на этом участке будут отменяться, продолжают собеседники РБК. При этом куратор внутриполитического блока сказал, что администрация президента не ставит никакой задачи по показателям явки, рассказывает еще один участник мероприятия. Чиновник Кремля привел цифры, которые показывали, что в одних и тех же регионах явка в разное время может отличаться, уточняет один из источников РБК. Также Кириенко сказал, что невысокая явка на региональных выборах является общемировой тенденцией, добавляет другой участник встречи в беседе с РБК.

Естественный прирост явки, по мнению Кириенко, могут дать законодательные новшества, в частности, отмена открепительных удостоверений, пересказывает слова куратора внутриполитического блока один из собеседников РБК. На сегодняшний день подано 115 тыс. заявлений на голосование по месту нахождения конкретного избирателя, а не по месту прописки, уточняет он.

Куратор внутриполитического блока высказался и об обвинениях в адрес властей в том, что они не допустили ряд политиков к губернаторским выборам. Эти обвинения не соответствуют действительности, передает смысл слов Кириенко участник встречи. Чиновник привел данные ЦИК, согласно которым в Свердловской области, где в губернаторских выборах не смог принять участие мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, «свободными», то есть, не отданными ни за одного кандидата, оставались порядка 700 голосов муниципальных депутатов в необходимом для регистрации количестве районов. Сам Ройзман заявлял, что все подписи депутатов были собраны еще до его выдвижения. Что касается коммуниста Вячеслава Мархаева, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы Бурятии, то он сам допустил ошибку, сдавая дублированные (то есть, отданные и за другого кандидата) подписи депутатов, пересказывает позицию Кириенко участник встречи.

В качестве одного из показателей конкурентности выборов куратор внутриполитического блока Кремля привел данные по числу претендентов на места в заксобраниях регионов и гордумах, говорит еще один участник мероприятия. Так, на выборах в заксобрания в среднем претендует 8,7 человек на место, на выборах в гордумы — 9,3.

Авторы: Наталья Галимова, Владимир Дергачев, Вера Холмогорова.
Теги: Сергей Неверов , Владимир Васильев , Сергей Кириенко , Общероссийский народный фронт ...
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