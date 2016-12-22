Глава управления СК по Москве прокомментировал сообщения о своем допросе

Александр Дрыманов рассказал РБК, что не имеет никакого статуса по делу о взяточничестве, в связи с которым в отношении него проводятся оперативно-следственные мероприятия

Александр Дрыманов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

В отношении руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Москве, генерал-майора юстиции Александра Дрыманова в понедельник, 4 сентября, не проводились какие-либо оперативные следственные мероприятия. Об этом он сам сказал РБК.

«Я работаю в штатном режиме, рассмотрел ряд уголовных дел, дал несколько поручений», — сказал Дрыманов.

Он пояснил, что не имеет никакого статуса в делах, по которым проходят оперативно-следственные действия, об участии в которых ранее сообщали СМИ. «Я руководитель главного следственного управления Следственного комитета, вот мой статус», — добавил Дрыманов.

По его словам, сегодня, 4 сентября, в отношении него не проводились какие-либо оперативно-следственные мероприятия.

Ранее несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правоохранительные органы проводят следственно-оперативные мероприятия в отношении Дрыманова. По данным источника РБК в правоохранительных органах, следственные действия в здании ГСУ по Москве проводились еще в пятницу, 1 сентября. При этом статус Дрыманова в деле о не уточнялся.