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Кремль ответил на сообщения об изменении позиции Макларена по допингу
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Кремль ответил на сообщения об изменении позиции Макларена по допингу
Новый допинговый скандал, 19:09
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Кремль ответил на сообщения об изменении позиции Макларена по допингу
В Кремле приветствовали сообщения об изменении позиции главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена по участию государства в махинациях с допинг-пробами. Дмитрий Песков сделал это с оговоркой «если это действительно так»
Ричард Макларен (Фото: Neil Hall / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен изменил свое мнение об участии государства в допинговой системе в России.

«Это можно только приветствовать. Можно только выразить удовлетворение, если это действительно так», — сказал Песков.

О том, что Макларен снял часть обвинений, рассказал изданию «Р-Спорт» глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов. «Я встречался с Маклареном. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно», — передало агентство слова Смирнова.

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Комиссия под руководством Макларена подготовила два доклада, посвященных допингу в России. В докладе утверждалось, что в России была создана допинговая система, которая затронула многие виды спорта. Она была создана при участии государства, в том числе спецслужб, утверждалось в докладе. Комиссия пришла к выводу, что благодаря этой системе сборной России удалось на Олимпиаде в Сочи подменить множество допинг-проб и скрыть случаи употребления допинга российскими спортсменами, в том числе речь шла и о призерах Олимпиады.

В докладе говорилось также об «институциональном заговоре» властей и причастности экс-министра спорта Виталия Мутко и его бывшего зама Юрия Нагорных к манипуляциям с допинг-пробами россиян.

Сам Мутко, комментируя доклад, говорил, что комиссия Макларена обвинила Россию в действиях, которые «невозможны в принципе». Он также отмечал, что претензии WADA будут обсуждаться в правовом русле. В Минспорте отвергли информацию о наличии в России госпрограммы по поддержке допинга в спорте. В ведомстве заверили, что борются с применением допинга атлетами в соответствии с требованиями ЮНЕСКО.

В феврале 2017 года генеральный директор Международного олимпийского комитета Кристоф де Кеппер опубликовал открытое письмо, в котором рассказал, что на совещании WADA в Лозанне у международных спортивных федераций возникли вопросы по поводу интерпретации отдельных положений доклада Ричарда Макларена. «WADA признало, что во многих случаях недостаточно доказательств, чтобы расследовать случаи применения запрещенных средств до конца», — говорится в письме.

В WADA ответили, что отсутствие достаточных доказательств вины российских спортсменов в употреблении запрещенных препаратов в докладе Макларена связано с уничтожением образцов в московской лаборатории. «К сожалению, многие образцы были утилизированы в московской лаборатории, а это значит, что их нельзя перепроверить. Кроме того, запросы к российским властям от профессора Макларена относительно дополнительных доказательств остались без ответа. А это означает, что просто не может быть достаточных доказательств для применения санкций в отношении спортсменов», — говорилось в заявлении WADA.

Авторы: Владислав Гордеев, Полина Химшиашвили.
Теги: комиссия , антидопинговое расследование , Ричард Макларен
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