Трамп призвал отказаться от политкорректности после терактов в Лондоне

Дональд Трамп считает, что нужно отбросить политкорректность, чтобы обеспечить безопасность. Такое заявление он сделал после теракта в Лондоне, в результате которого погибли семь человек

Дональд Трамп (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в борьбе за безопасность нужно отказаться от принципов политкорректности. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы должны перестать быть политкорректными и должны приняться за дело обеспечения безопасности для нашего народа. Если мы не станем умнее, будет только хуже», — считает Трамп.

Он также раскритиковал мэра Лондона Садика Хана за его реакцию после теракта.

«По крайней мере семь погибших и 48 раненых в теракте, и мэр Лондона говорит, что «нет причин для беспокойства!» — возмутился Трамп.

На самом деле Хан в своем обращении сказал: несмотря на то что террористы «находят новые пути, чтобы помешать нам, навредить нам, атаковать нас, полицейские и эксперты и мы все находим новые пути, чтобы оберегать друг друга».​

«Жители Лондона увидят возросшее число полицейских [на улицах города] сегодня и в ближайшие дни — но нет причин для беспокойства. Одна из задач полиции, так же как и наша — убедиться, что мы находимся в безопасности», — сказал Хан (его цитата опубликована в Twitter британского политика Пенни Мордонт).

Ранее Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате теракта.

Серия терактов в Лондоне произошла в ночь на 4 июня. Сначала автомобиль наехал на пешеходов на Лондонском мосту. Затем трое мужчин, которые в нем находились, вышли из машины и пошли в сторону района рынка Боро.

По пути они стали атаковать ножами случайных прохожих. В результате погибли семь человек, 48 госпитализированы. По последним данным, которое приводит Press Association, состояние 21 человека оценивается как критическое.

Полицейские задержали 12 человек по подозрению в причастности к атаке. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял.