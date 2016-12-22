Задержана вице-губернатор Владимирской области

Следствие задержало вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько по подозрению в получении взятки. Об этом рассказала ТАСС глава региона Светлана Орлова.
Вице-губернатор задержана на 72 часа. Суд примет решение об ее аресте на заседании 6 июня.
«Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн рублей», — пояснила Орлова. При этом, по ее мнению, задержание вице-губернатора является «провокацией», и сама Мазанько «никаких взяток не брала».
Орлова предположила, что обвинение в получении взяток может быть связано с распределением земель во Владимирской области.
«Мы последний закон приняли, по которому распределение земель забрали на областной уровень, а там же был полный бардак, когда она [Мазанько] пришла. Многодетные семьи не были обеспечены землей, бардак был полный с собственностью, мы наводили порядок, а там интересы очень большие», — заявила губернатор.
Местное агентство «Томикс33» со ссылкой на источники передает, что в Департаменте имущественных и земельных отношений Владимирской области, который курирует Мазанько, проходят обыски.
Агентство пишет, что в июле прошлого года департамент провел торги на закупку мебели на сумма 1,89 млн руб. В числе прочего были куплены кровать стоимостью 344 тыс руб., матрас за 100 тыс руб., а также настольная лампа за 75,9 тыс руб. и туалетный ершик стоимостью 23 тыс руб и другие предметы мебели и быта. «Томикс33» сообщает, что тогда закупку якобы отменили, однако власти региона якобы не предоставили никаких доказательств. Сама Мазанько, комментируя эту ситуацию, сказала, что это была «абсолютно рядовая закупка».
По информации с сайта правительства Владимирской области, Мазанько также курирует работу финансового управления и управления по социально-хозяйственному обеспечению.
В конце мая был задержан вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко. Его подозревают в мошенничестве. Его сняли с должность. Делом Гриценко занимается региональное управление ФСБ.