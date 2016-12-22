Теракты в Лондоне: как Лондон ответит на рост террористической угрозы

В ночь на 4 июня в Великобритании прошли теракты, в результате которых по крайней мере семь человек погибли. Однако это не помешает консерваторам одержать победу в предстоящих выборах, считают эксперты

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В ночь на воскресенье, 4 июня, в центре Лондона прошли два террористических акта. Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию Лондона, как минимум семь человек погибли, около 48 госпитализированы. Десятки человек, в числе которых один сотрудник полиции, получили легкие ранения. Напомним, что это уже вторая за последний месяц террористическая атака на Британию: вечером 22 мая в результате взрыва на крытом стадионе в Манчестере погибли 22 человека и 59 получили ранения.

Как рассказывают очевидцы, около 23:00 по местному времени на Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов; затем он продолжил движение до рынка Боро (Borough Market), где из транспортного средства вышли трое вооруженных охотничьими ножами мужчин и начали нападать на прохожих. Полицейские застрелили всех троих. ​На телах террористов были обнаружены муляжи взрывных устройств. Личности исполнителей теракта пока неизвестны. 12 человек задержаны в рамках расследования терактов в Лондоне. Об этом сообщает британская полиция в своем микроблоге в Twitter.

Российский президент Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель уже выразили свои соболезнования всем пострадавшим от теракта в центре Лондона.

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Это уже третий теракт в Великобритании за последние два с половиной месяца. «Настало время сказать «хватит — значит хватит!» <...> Наше общество должно продолжать функционировать в соответствии с нашими ценностями. Но когда дело касается экстремизма и терроризма, надо что-то менять», — сказала премьер-министр Тереза Мэй после терактов в Лондоне. В частности, она призвала решать проблему безопасности в общественных местах и быть более «жесткими», чтобы своевременно выявлять и предотвращать теракты. Это может потребовать «непростых» решений, так как в Великобритании сегодня «слишком много толерантности к экстремизму». Мэй предложила увеличить тюремный срок за попытки совершать террористические акты.

Опасность заключается в том, что террористы подражают друг другу и используют самые «грубые» способы нападения, подчеркнула Тереза Мэй. 22 марта террорист Халид Масуд протаранил на автомобиле толпу на Вестминстерском мосту в центре Лондона, после чего напал на патрульного и был застрелен полицейскими. Всего тогда погибли шесть человек, включая самого Масуда. Атаки в центре Лондоне продолжают серию терактов в Европе, организованных религиозными экстремистами. Один из нападавших, застреленных полицейским, кричал: «Это за Аллаха!», сообщает The Economist, ссылаясь на очевидцев. «Как и заявляла премьер-министр [Тереза Мэй], мы уверены, что они [теракты] были вдохновлены радикальным исламизмом, и мы должны узнать, как произошла радикализация их взглядов», — цитирует Reuters главу МВД Великобритании Эмбер Радд. Теракт вряд ли имеет прямую связь со взрывами в Манчестере, но исключать этого нельзя, сказала Радд.

Простота исполнения теракта в центре Лондона контрастирует со взрывом в Манчестере, на подготовку которого ушло больше времени и ресурсов, отмечает журнал The Economist. Это раскрывает «двойственную сущность» террористической угрозы в современном мире, продолжает издание. С одной стороны, террористы тщательно готовятся, чтобы убить максимальное количество человек, как это было на стадионе Манчестера. С другой — они используют примитивные способы, о чем свидетельствует теракты в Лондоне 4 июня. В первом случае всегда будет больше жертв, но такие теракты легче предотвратить силами спецслужб. Во втором случае жертв меньше, но их «сложнее предвидеть», заключает The Economist.

Уровень террористической угрозы в Великобритании находился на предпоследнем, высоком уровне (severe) до взрывов в Манчестере, после которых власти Великобритании подняли его до отметки «критический». Однако 27 мая этот показатель снова опустили до уровня severe. Согласно сайту Службы безопасности Великобритании, всего существует пять уровней угрозы: «низкий» (теракт маловероятен), «умеренный» (теракт возможен, но его вероятность низка), «значительный» (теракт может произойти), «высокий» (вероятность атаки велика) и «критический» (теракт ожидается в любое время).

Теракт перед выборами

Теракты в Лондоне произошли за четыре дня до досрочных парламентских выборов в Великобритании, которые состоятся 8 июня. Как и после взрывов в Манчестере, в воскресенье большинство партий приостановили свои избирательные кампании. В их числе — Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй, Лейбористская партия, Либерально-демократическая партия, Шотландская национальная партия и Партия «зеленых».

Партия независимости Великобритании (UKIP) отказалась приостанавливать предвыборную кампанию после терактов в Лондоне, как заявил в воскресенье глава партии Пол Наттолл. «После того как прошлой ночью на улицах нашей столицы исламистские террористы вновь убивали людей, для нас важнее — больше, чем когда-либо раньше — противостоять этому злу с помощью демократических принципов, которые сделали эту страну тем, чем она является, — цитирует его заявление британский телеканал Sky News. — По этой причине я отказываюсь приостановить кампанию, потому что это именно то, чего от нас хотят экстремисты».

Тереза Мэй (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Мэй объявила о досрочных парламентских выборах в середине апреля, чтобы укрепить парламентское большинство перед переговорами с ЕС по Brexit, начало которых намечено на 19 июня. В конце апреля социологическое бюро Ipsos Mori сообщило, что премьер-министр Мэй стала самым популярным политиком Великобритании за все время наблюдений, с 1979 года. Почти две трети респондентов (61%) заявили, что считают именно ее наиболее подходящей кандидатурой на пост главы правительства. Лидер официальной оппозиции лейборист Джереми Корбин получил лишь 23% поддержки.

Общественное мнение очень волатильно, если судить по данным опросов, но если дела касаются безопасности и борьбы с терроризмом, то британское общество всегда отдает предпочтение консерваторам, заявила РБК ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. «Сказать, что рейтинги Консервативной партии могут быть сильно поколеблены этим терактом, нельзя», — добавила она.

Когда Мэй объявила о досрочных парламентских выборах, рейтинг Консервативной партии превышал показатели лейбористов примерно на 20%, рассуждает эксперт. Однако сегодня преимущество консерваторов снизилось примерно до 10%, но связь между терактами и рейтингами проводить не стоит, подчеркнула она. Пока рано судить о результатах выборов, поскольку на их исход во многом повлияет явка, но «большинство аналитиков склонны полагать, что консерваторы одержат победу на выборах, однако не с таким преимуществом, как ожидала изначально Тереза Мэй», заключает Ананьева.