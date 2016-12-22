США решили выслать 15 кубинских дипломатов

Госдеп США вслед за сокращением своего дипломатического корпуса на Кубе распорядился выслать из страны 15 кубинских дипломатов. Дипломатический конфликт между Вашингтоном и Гаваной разгорелся из-за недавних «акустических атак»

Посольство Кубы в Вашингтоне, США (Фото: Oliver Contreras / Zuma / Global Look Press)

Власти США предписали выслать из страны 15 кубинских дипломатов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы американского Госдепа Рекса Тиллерсона. Решение последовало в связи с «неспособностью Кубы принять соответствующие меры» в связи с «акустическими атаками» на американских дипломатов.

О данном решение Вашингтон уже уведомил Гавану. Кубинским дипломатам отведена неделя на то, чтобы покинуть страну.

В минувшую пятницу Соединенные Штаты резко сократили свое дипломатическое присутствие на Кубе в связи с выпущенным предупреждением в адрес граждан США не посещать остров из-за загадочных «акустических атак», которыми подверглись американские дипломаты, работающие на Кубе.

«Пока правительство Кубы не сможет обеспечить безопасность наших дипломатов на Кубе, наше посольство будет сокращено до персонала неотложной помощи, чтобы свести к минимуму число дипломатов, подверженных риску воздействия вреда», — сказал Тиллерсон в своем заявлении.

В августе 2017 года работники американской дипмиссии на Кубе подверглись «акустическим атакам», в результате которого дипломаты столкнулись с головокружением, проблемами со слухом и другими симптомами. По данным Госдепа США, число пострадавших дипломатов от этих атак увеличилось до 22.

«Мы продолжаем поддерживать дипломатические отношения с Кубой и будем продолжать сотрудничать с Кубой, в том числе и в части проведения расследования этих атак», — добавил Тиллерсон. Гавана свое участие в данных атаках отрицает.