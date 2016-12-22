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США решили выслать 15 кубинских дипломатов
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США решили выслать 15 кубинских дипломатов
Политика, 22:17
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США решили выслать 15 кубинских дипломатов
Госдеп США вслед за сокращением своего дипломатического корпуса на Кубе распорядился выслать из страны 15 кубинских дипломатов. Дипломатический конфликт между Вашингтоном и Гаваной разгорелся из-за недавних «акустических атак»
Посольство Кубы в Вашингтоне, США (Фото: Oliver Contreras / Zuma / Global Look Press)

Власти США предписали выслать из страны 15 кубинских дипломатов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы американского Госдепа Рекса Тиллерсона. Решение последовало в связи с «неспособностью Кубы принять соответствующие меры» в связи с «акустическими атаками» на американских дипломатов.

О данном решение Вашингтон уже уведомил Гавану. Кубинским дипломатам отведена неделя на то, чтобы покинуть страну.

В минувшую пятницу Соединенные Штаты резко сократили свое дипломатическое присутствие на Кубе в связи с выпущенным предупреждением в адрес граждан США не посещать остров из-за загадочных «акустических атак», которыми подверглись американские дипломаты, работающие на Кубе.

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«Пока правительство Кубы не сможет обеспечить безопасность наших дипломатов на Кубе, наше посольство будет сокращено до персонала неотложной помощи, чтобы свести к минимуму число дипломатов, подверженных риску воздействия вреда», — сказал Тиллерсон в своем заявлении.

В августе 2017 года работники американской дипмиссии на Кубе подверглись «акустическим атакам», в результате которого дипломаты столкнулись с головокружением, проблемами со слухом и другими симптомами. По данным Госдепа США, число пострадавших дипломатов от этих атак увеличилось до 22.

«Мы продолжаем поддерживать дипломатические отношения с Кубой и будем продолжать сотрудничать с Кубой, в том числе и в части проведения расследования этих атак», — добавил Тиллерсон. Гавана свое участие в данных атаках отрицает.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: США , Куба , дипломаты
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