Стал известен подготовленный Кремлем список кандидатов в губернаторы

Администрация президента начала в сочинском центре «Сириус» тренинг по подготовке кадров на руководящие посты в регионах. В числе претендентов в губернаторы более 30 депутатов, сенаторов и чиновников правительства

Фото: Олег Яковлев / РБК

Кадровый резерв президента

С 3 по 7 октября в Сочи проходит образовательный тренинг «Программа развития кадрового управленческого резерва» для потенциальных кандидатов в главы регионов и на важные муниципальные должности. Мероприятие организовано при участии администрации президента на основе курсов РАНХиГС и Высшей школы государственного управления, следует из программы тренинга (есть у РБК). Информацию о тренинге РБК подтвердил один из его участников. «Тут готовят кадры не только в регионы, но и [на] более мелкие, муниципальные должности», — сообщил он.

Обучение проходит в образовательном центре «Сириус», где в июле президент Владимир Путин встречался со школьниками, указано в программе тренинга.

Весь образовательный курс состоит из восьми модулей, первый из которых прошел в июне, последний назначен на январь. На прохождение курсов по подготовке кадрового резерва были записаны 67 человек, 31 из них — представители Госдумы, Совета Федерации и правительства. Именно вторая половина участников тренинга из числа федеральных политиков и чиновников по своему статусу претендует на губернаторские посты. Как следует из списка участников, с которым ознакомился РБК, курсы по подготовке региональных руководителей проходят депутаты Александр Авдеев («Единая Россия»), Антон Гетта («Единая Россия»), Владимир Гутенев («Единая Россия»), Дмитрий Исламов («Единая Россия»), Артем Кавинов («Единая Россия»), Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Владимир Панов («Единая Россия»), Михаил Шеремет («Единая Россия»), Иван Абрамов (ЛДПР), Сергей Жигарев (ЛДПР), Александр Бурков («Справедливая Россия») и бывший депутат Олег Денисенко (КПРФ).

От Совета Федерации в образовательной программе принимали участие сенаторы Сергей Мамедов (от Самарской области), Лилия Гумерова (от Башкирии), Николай Журавлев (от Костромской области), Владимир Полетаев (от Республики Алтай) и Мурат Хапсироков (от Адыгеи).

Также в тренинге участвуют представители правительства — глава Росстандарта Алексей Абрамов, замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, заместитель министра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, заместитель министра энергетики Алексей Текслер, заместитель министра юстиции Максим Травников, заместитель министра образования и науки Григорий Трубников, заместитель министра финансов Илья Трунин, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев и заместитель министра строительства Андрей Чибис.

Еще трое участников тренинга — сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель министра торговли и промышленности Глеб Никитин и замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский — уже назначены Владимиром Путиным врио глав регионов: Азаров стал временно исполняющим обязанности главы Самарской области, Никитин — Нижегородской области, а Цыбульский — Ненецкого автономного округа.

25 сентября Кремль начал осеннюю серию отставок глав регионов. Близкие к власти источники РБК тогда сообщали, что уйти могут до десяти губернаторов.

Гонки на лодках-драконах

У каждого из учебных модулей есть своя тема. Судя по их расписанию (есть у РБК), в июне участники тренинга прошли курс под названием «Глобальные тренды развития: вызовы для России». Второй, июльский, модуль носил название «Современные принципы эффективного менеджмента», в сентябре участников программы обучали «Современным технологиям управления в государственном секторе» и «Конкурентоспособности регионов». Модуль, который проходит в эти дни в Сочи, называется «Новые методы управления в цифровом мире».

​Обучение состоит из лекций, защиты проектов учащихся и личностно-профессиональной диагностики, ради которой участников учебы делят на группы. Учеба длится с 9:00 до 21:00 с перерывами на кофе-брейки, обеды и ужины. В ходе третьего и четвертого модулей для их участников были организованы командообразующие мероприятия — «Парусная регата» и «Гонки на лодках-драконах».

Лекции потенциальным главам регионов читают представители Кремля. В расписании июньского модуля были заявлены выступления руководителя администрации президента Антона Вайно и его первого заместителя Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок Кремля, а также помощника президента по экономическим вопросам Андрея Белоусова. Для участников курсов выступали или выступят члены кабинета министров — в частности, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В расписании есть лекции мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, президента Татарстана Рустама Минниханова, губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и руководителя Тюменской области Владимира Якушева, главы Сбербанка Германа Грефа, главы «Роснефти» Игоря Сечина, основателя USM Holdings Алишера Усманова, сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа и главы «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского.