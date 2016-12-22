Пентагон заявил о «множестве вариантов» уничтожить КНДР в случае угрозы

Угрозы КНДР США и их союзникам «будут встречены массированным военным ответом», заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, Вашингтон не стремится к полному уничтожению Северной Кореи, но имеет «для этого много вариантов»

Джеймс Мэттис и председатель Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд (справа) (Фото: Mike Theiler / Reuters)

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, комментируя новые баллистические испытания Северной Кореи после встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что угрозы, которые Пхеньян посылает США и их союзникам, не останутся без внимания и «будут встречены массированным военным ответом», передает Associated Press.

По словам руководителя американского оборонного ведомства, любой ответ США будет «эффективным и подавляющим». Со всеми возможными сценариями реакции, заверил он, уже ознакомлен глава государства.

При этом Мэттис подчеркнул, что Вашингтон не стремится к полному уничтожению КНДР, но добавил, что у правительства США «есть много вариантов для этого».

Ранее, 3 сентября, власти Северной Кореи объявили об успешном испытании водородной боеголовки, которая предназначена для оснащения межконтинентальных ракет. За день до этого Пхеньян публично сообщил о создании такой бомбы. За несколько часов до появления информации о запуске боеголовки с термоядерным зарядом сейсмические станции разных стран зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой от 5,6 до 6,4.

​Действия Северной Кореи уже осудили ряд стран, например, США, Германия и другие. В Вашингтоне уже начали рассматривать варианты политического и экономического ответа. Так, Дональд Трамп допустил, что США могут прекратить торговлю с сотрудничающими с КНДР странами, а глава Минфина Стивен Мнучин призвал «экономически отрезать» Пхеньян от всего остального мира.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ призвал международное сообщество «не поддаваться эмоциям» в связи с очередным испытанием. Совет безопасности ООН принял решение созвать заседание в понедельник, 4 сентября, в связи с испытанием водородного снаряда.