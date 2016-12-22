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Ветераны спецслужб будут охранять строителей мусоросжигательных заводов
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Ветераны спецслужб будут охранять строителей мусоросжигательных заводов
Политика, 22:22
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Ветераны спецслужб будут охранять строителей мусоросжигательных заводов
Власти Дагестана подписали меморандум на €300 млн о строительстве четырех мусоросжигательных заводов. Экономическую безопасность строителей обеспечит Ассоциация правоохранительных органов и спецслужб России
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В Дагестане построят четыре мусоросжигательных завода, инвестиции составят €300 млн. В августе участники проекта подписали меморандум о сотрудничестве. РБК выяснил, что экономическую безопасность будет обеспечивать Ассоциация правоохранительных органов и спецслужб России.

«Мусорная столица» России

По данным Минприроды Дагестана, ежегодно в республике образуется 800 тыс. т. отходов, из них перерабатывается не более 5%. Большинство свалок в регионе не имеют легального статуса и соответствующих технологий захоронения, в результате чего они постоянно горят, выделяя токсичные вещества.

Из столицы республики — Махачкалы — мусор вывозится за несколько километров, в село Агачаул, где и сжигается. По словам местных жителей, над Агачаулом постоянно висит дымное облако, иногда накрывающее и город. Побывавший в Махачкале известный блогер Илья Варламов назвал город «мусорной столицей» России. «Я могу с уверенностью сказать, что Махачкала — один из самых загаженных городов на земле. Мусор в Махачкале повсюду: он на центральных площадях и во дворах, он на пляжах и в горах», — написал Варламов в своем блоге и разместил фотографии улиц Махачкалы.

Решить мусорную проблему власти Дагестана намерены через строительство в разных районах республики четырех комплексов по термической переработке отходов суммарным объемом около 600 тыс. тонн в год. Меморандум о стратегическом сотрудничестве (есть в распоряжении РБК) в августе 2017 года подписали Министерство промышленности Дагестана, австрийская компания Christof Industries, общероссийская общественная организация Общественный Экологический контроль России (ОЭКР) и Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб России (АРПО), которую возглавляет бывший помощник президента России по проблемам Северного Кавказа Асламбек Аслаханов.

Согласно документу, Christof Industries выступит поставщиком технологий и оборудования, а также привлечет финансирование со стороны европейских экспортно-кредитных агентств. По подсчетам компании, необходимые инвестиции составят не менее €300 млн. Возврат инвестиций предполагается за счет платы населения за вывоз мусора и продажу электроэнергии, тепла и пара, вырабатываемыми при сжигании мусора, а также угольной золы.

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Общество

«Австрийская компания готова выполнить проект «под ключ» при условии гарантий полного сбыта выпускаемой продукции и снятия административных барьеров», — рассказал РБК представитель Министерства промышленности Дагестана. По словам собеседника, местные власти обязуются решить вопросы по выделению земельных участков и подведению к ним необходимой инфраструктуры. ОЭКР обеспечит экологический надзор за реализацией проекта и соблюдением природоохранного законодательства, а АРПО будет отвечать за экономическую безопасность предприятий, участвующих в строительстве, включая юридическое сопровождение и охранные услуги.

«В Дагестане далеко не все хотят реформ в сфере обращения с отходами, многих устраивает нынешнее положение дел. Причем это касается не только криминальных структур, но и некоторых чиновников. Поэтому за помощью по вопросам безопасности инвесторы обратились к нам», — рассказал РБК представитель АРПО.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Аналогов нет

Заводы в Дагестане будут работать по самой распространенной в мире технологии слоевого сжигания на колосниковых решетках. Экологи из ОЭКР побывали на аналогичных предприятиях в Австрии и Чехии и пришли к выводу, что технология соответствует всем современным требованиям, поэтому жителям Дагестана не стоит опасаться выделения ядовитых веществ при сжигании.

«Технология слоевого сжигания на решетках, которую предлагает австрийская компания, отличается минимальным уровнем вредных выбросов, даже ниже предписанных допустимых пределов, тем более что мусор на сжигание пойдет уже после тщательной сортировки», — рассказал РБК председатель Центрального Совета ОЭКР Виталий Волошин.

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Тепло, электроэнергию, пар и золу от мусоросжигательных заводов, а также отсортированное вторсырье будут использовать малые предприятия, которые предполагается строить в километровой зоне. Правительством Дагестана уже проработан первый такой производственный комплекс вблизи города Дербент, строительство которого планируется начать в начале 2018 года. Вокруг мусоросжигательного завода там будут располагаться предприятия по переработке шин, шерсти, шкур, производству стройматериалов, фруктохранилище с консервным заводом. Инвестировать в эти производства готовы турецкие, итальянские и чешские компании.

«В этом случае, имея на отдельном участке ряд производств, которые являются потребителями энергоресурсов и отходов, мы можем создать промышленные комплексы, аналогов которых нет в России, и поднять рейтинг Дагестана на более высокий уровень», — считает сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Дагестане, депутат Госдумы Умахан Умаханов.

Проект создания сети мусоросжигательных заводов в Дагестане — не первый в России. До 2023 года компания «РТ-Инвест» (дочка госкорпорации «Ростех») должна построить пять мусоросжигательных заводов — четыре в Московской области (мощностью до 700 тыс. т отходов в год каждый) и один в Татарстане (550 тыс. т). Затраты на их строительство составят порядка 150 млрд руб. Возврат инвестиций будет происходить в течение 15 лет за счет потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

В июле 2017 года стало известно, что «РТ-Инвест» выступило с инициативой строительства мусоросжигательных заводов также на Черноморском побережье и в районе кавказских минеральных вод. «Экологическую проблему курортов юга России надо решать как можно скорее. С учетом локализации оборудования, наши оценки говорят о том, что капитальные затраты на строительство там будут примерно на 5% меньше, чем на заводах в Подмосковье», — рассказал РБК гендиректор «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов.

Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации (АРПО) учреждена в 1992 году по инициативе руководства силовых структур страны. Она объединила ветеранов и действующих сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и спецслужб. Сейчас членами ассоциации являются свыше 80 тыс. человек, а в попечительский совет и президиум АРПО входят представители руководства министерств и федеральных служб.

Автор: Юрий Завьялов.
Теги: спецслужбы , охрана , мусоросжигательный завод
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