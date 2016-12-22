В центре Москвы у посольства Мьянмы состоялась акция протеста мусульман

На несогласованную акцию протеста против «геноцида» мусульман в Мьянме к посольству республики в Москве вышли сотни их единоверцев. На Большой Никитской они поставили свои подписи в «петиции президенту» России и начали расходиться

Фото: Юлия Спиридонова для РБК

У посольства Мьянмы в центре Москвы состоялась акция протеста мусульман против «геноцида» их единоверцев в этой республике. Разойтись участников протеста призвал помощник чеченского депутата Адама Делимханова. «Вам дали возможность высказаться, проявите уважение», — объявил он в мегафон, предложив собравшимся подписать письмо президенту России.

Как уточнили сами подписывающие эту бумагу, «петиция президенту», направлена на то, чтобы «власти услышали» их позицию.

В настоящее время ​на Большой Никитской улице, как передает корреспондент РБК, осталось порядка 40 протестующих. Всего же на акцию, по его оценкам, собрались около 800 человек. При этом около сотни участников протеста после подписания обращения к российским властям переместились во двор дома № 43 по Большой Никитской улице. Там, как поясняет корреспондент РБК, они начали молитву. У посольства Мьянмы до сих пор остаются отряды полицейских и ОМОНа.

«Цель нашего прихода [к посольству Мьянмы] — придать резонанс, происходящему в Мьянме», — объяснил РБК участник акции Мурат. В Москве, по его словам, он в данный момент «находится проездом», а проживает в Ингушетии.​ «Чтобы российское правительство и глава страны [России] выступил против геноцида мусульман», — добавил он, отметив, что информация о происходящем в Мьянме и об акции у посольства распространяется «по всем соцсетям, в том числе в Instagram».

Другой участник акции, Арсен из Дагестана (живет в Москве четыре года), в свою очередь, уточнил, что сообщения об акции «распространяется от одного к другому через соцсети («Одноклассники», Telegram, Facebook)». Централизованной страницы этого мероприятия, по его словам, нет.

Акция протеста у посольства Мьянмы на Большой Никитской началась около 10:00 мск. Собравшиеся скандировали «Аллаху Акбар», молились на принесенных с собой ковриках и требовали переговоров с представителями посольства. Правительство Мьянмы они обвиняли в «терроризме» и «геноциде» мусульман. Также на Большой Никитской, как сообщал коореспондент РБК, находились несколько десятков сотрудников полиции. В просходящее они не вмешивались. «Нарушений общественного порядка» на месте проведения акции, как поясняли РБК в пресс-службе столичного главка МВД, полицейские не зафиксировали.

Движение на участке у посольства Мьяны в связи с проведением акции протеста было приостановлено. При этом мероприятие, как заявлял РБК руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, заранее не было согласовано с местными властями.

Подобная акция, как сообщили РБК в аппарате уполномоченного по правам человека в Чеченской республике, в понедельник, 4 сентября, также должна пройти в Грозном. Планируется, что в мероприятии примут участие десятки тысяч жителей республики, выступающие против притеснения «народа рохинджа в Мьянме», пояснил собеседник РБК.

Ранее, в сентябре, стало известно о том, что, пытаясь спастись от правительственных войск, территорию Мьянмы покинули порядка 30 тыс. мусульман народа рохинджа. Тогда же власти Мьянмы сообщили о том, что с августа, правительственными войсками республики были убиты по меньшей мере 400 представителей этого народа.

Конфликт между рохинджа и властями Мьянмы продолжается уже на протяжении нескольких десятилетий. Он начался в 1940-х годах после того, как Великобритания, предоставив независимость Британской Бирме (Мьянме), пообещала дать независимость почти всем национальным окраинам, в том числе нынешнему штату Ракхайн, где живут рохинджа.

Не получив независимость, представители этнических меньшинств, проживающих в настоящее время на территории семи штатов, не признали новое правительство Мьянмы.​ В Нейпьидо, в свою очередь, их признали незаконными мигрантами и боевиками, которые поддерживают террористические организации.