В Японии заявили о десятикратном росте мощности ядерных устройств КНДР

Японские сейсмологи оценили мощность ядерного взрывного устройства, вероятно испытанного КНДР, как превышающую в десять раз силу последнего взрыва, который произошел 9 сентября 2016 года

Фото: Toru Hanai / Reuters

Мощность ядерного взрывного устройства, подрыв которого был возможной причиной землетрясения в КНДР в воскресенье, 3 сентября, была в десять раз больше, чем при предыдущих ядерных испытаниях 9 сентября 2016 года. Об этом, как передает Reuters, заявили в Метеорологичесом агентстве Японии.

«Это были самые мощные толчки, зафиксированные в северо-восточной части КНДР до настоящего времени. Их мощность превосходит силу предыдущих не менее чем в 10 раз», — заявила представитель агентства.

Ранее глава МИД Японии Таро Коно после заседания Совета национальной безопасности страны заявил, что зафиксированные сейсмологами подземные толчки были вызваны подземным ядерным взрывом.

Предыдущее, пятое по счету, испытание ядерного врзывнро устройства Северная Корея провела 9 сентября 2016 года.