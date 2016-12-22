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Путин рассказал о разговоре с Клинтоном о вступлении России в НАТО
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Путин рассказал о разговоре с Клинтоном о вступлении России в НАТО
Политика, 18:20
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Путин рассказал о разговоре с Клинтоном о вступлении России в НАТО
Президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что предлагал Биллу Клинтону, когда еще тот был президентом США, подумать о вступлении России в НАТО
Владимир Путин ​и Билл Клинтон (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент Владимир Путин рассказал, что предлагал бывшему президенту США Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает Politico со ссылкой на отрывок из интервью Путина режиссеру Оливеру Стоуну, которое опубликовано на Vimeo.

«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть, посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО», — рассказал Путин. По словам российского президента, Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против». Путин отметил, что на этих словах «вся делегация американская занервничала». На вопрос Стоуна о том, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс,​ Путин рассмеялся.

Путин встречался с Биллом Клинтоном в Москве в июне 2000 года. На сайте Кремля отмечается, что встреча прошла в формате «один на один».

Оливер Стоун представит первую часть документального фильма, основанного на серии интервью с Путиным, 12 июня, всего выйдет четыре части. Пока что были опубликованы два отрывка интервью, в которых Путин рассказывает об отношении к своей службе безопасности и Эдварду Сноудену.

Стоун рассказывал, что в фильме речь пойдет о событиях 2000-х годов, в период, когда Путин впервые был избран президентом. В картине в том числе, по словам режиссера, будет рассказываться о взглядах российского лидера, которых он тогда придерживался. По словам режиссера, съемки продолжались два года, за это время занимавшаяся производством фильма команда ездила к Путина четыре раза.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Владимир Путин , Билл Клинтон
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