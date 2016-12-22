Путин рассказал о «душевном облегчении» при возвращении в Петербург

Владимир Путин рассказал, что когда возвращается из Москвы в Санкт-Петербург у него «настроение хорошее» и «все получается»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент Владимир Путин в субботу в Константиновском дворце в Петербурге на церемонии вручения Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности писателю Даниилу Гранину рассказал, что чувствует, когда возвращается из Москвы.

«Хорошо. Вы знаете, я как-то поймал себя на мысли: если я прилетаю из Москвы, и все хорошо у меня, и все получается, настроение хорошее. Прилетел в Питер, сел в машину, как гора с плеч сваливается, облегчение какое-то наступает, душевное, моральное», — сказал Путин, отвечая на вопрос, хорошо ли ему в Петербурге (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что «вроде и так все было хорошо», но в Петербурге стало еще лучше. «Это такое необычное, редкое чувство и очень приятное», — добавил Путин.

Вручив награду Гранину, Путин поблагодарил писателя за то, что он воспитывает в своих читателях «ценности добра, нравственности, любви, порядочности и чести». Гранин в ответ подарил ему фотокнигу «Петербург. Чувства в деталях».

1 и 2 июня Путин участвовал в Петербургском международном экономическом форму (ПМЭФ), в рамках которого он встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, премьер-министром Иракского Курдистана Начирван Барзани, генсеком МАГАТЭ Юкия Амано и др. политиками., а также выступил на пленарном заседании.

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