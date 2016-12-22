Совбез ООН расширил санкции против Северной Кореи

Совбез ООН принял новые санкции в отношении Северной Кореи из-за того, что Пхеньян, несмотря на требования организации, не прекращает свои ракетные пуски. В список попали 14 физических и 4 юридических лица

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Все члены Совета Безопасности ООН единогласно приняли резолюцию по расширению ограничительных мер в отношении Северной Кореи в ответ на ее ядерную и ракетную программу, передает Reuters.

В одобренный документ включили 4 юридических и 14 физических лица. По мнению авторов резолюции, все они причастны к деятельности в интересах КНДР за рубежом. Им, в частности, будет запрещен въезд в другие страны, а их финансовые счета за рубежом будут заморожены. Полный санкционный список опубликовала у себя в Twitter украинская миссия ООН.

Резолюция призывает Пхеньян к немедленному прекращению ракетных испытаний и тестирования своей ядерной системы. Также страны-участницы организации договорились прилагать усилия к политико-дипломатическому урегулированию напряженности на Корейском полуострове.

Инициатива принятия соответствующего документа исходила от постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Она мотивировала необходимость введения новых санкций в отношении Северной Кореи непрекращающимися запусками руководством страны баллистических ракет, которые запрещены резолюциями Совбеза ООН.

Последний баллистический запуск Пхеньян провел в ночь на 29 мая. Япония заявила, что северокорейская ракеты упала в исключительной экономической зоне страны, при этом, в результате запуска не произошло никаких разрушений. Действия КНДР осудили западные страны, в то числе США.