Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,23 57,69 EUR Нал. 68,45 67,79 USD Бирж. 57,83 +0,35 EUR Бирж. 67,99 +0,05 USD ЦБ. 57,81 -0,20 EUR ЦБ. 67,91 -0,54 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 4377,83 +0,61 ММВБ 2076,64 -0,03% РТС 1131,25 -0,48% Brent 55,79 -1,31% DJIA 22405,09 +0,11% Nasdaq 6495,96 +0,66% FTSE 7413,90 +0,56%
Киев обвинил лидера Комитета спасения Украины в поджоге синагоги
Лента новостей
Гол «Спартака» вошел в тройку лучших во втором туре Лиги чемпионов 15:52, Спорт Киев обвинил лидера Комитета спасения Украины в поджоге синагоги 15:25, Политика ФСБ рассказала о гибели сотрудника в бою на границе с Украиной 15:25, Общество Правительству рекомендовали повысить доходы регионов от алкоголя и табака 15:14, Экономика Почти половина молодых россиян не слышала о сталинских репрессиях 15:13, Общество Власти Каталонии назвали сроки решения о провозглашении независимости 15:12, Политика В Забайкалье 36 человек стали фигурантами дела о краже скота 15:02, Общество Шампанское и хакатон: из чего состоит правильная арт-ярмарка 15:00, Стиль «Газпром» за 9 месяцев 2017 года увеличил добычу на 19% 14:59, Бизнес В фитнес-клубе «Зебра» на юго-востоке Москвы произошел пожар 14:58, Общество НОВАТЭК направит на дивиденды 21 млрд руб. 14:56, Бизнес МВД нашло растрату при производстве российского самолета-разведчика 14:37, Общество Трамп выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Лас-Вегасе 14:31, Общество Subaru XV, Panamera и самая дорогая Lada Vesta: обзор новинок авторынка 14:31, Авто  В Ингушетии ФСБ предотвратила покушение на проповедника 14:30, Общество Дворкович сообщил о готовых купить лопнувшую «ВИМ-Авиа» инвесторах 14:29, Бизнес Сколько стоят квартиры в знаковых домах Москвы эпохи Лужкова 14:28, Недвижимость Полиция назвала имя стрелка из Лас-Вегаса 14:28, Общество В Кремле отказались оценивать действия испанских властей в Каталонии 14:14, Политика Москва заработала на налогах с арендных квартир 1 млрд рублей за полгода 14:12, Недвижимость В Ростуризме рассказали о находящихся в Лас-Вегасе россиянах 14:08, Общество ЦБ заявил о возможном присоединении Бинбанка к «ФК Открытие» 14:08, Финансы Очевидцы рассказали о стрельбе на кантри-фестивале в Лас-Вегасе 14:03, Общество Суд признал законным лишение гражданства автора плана по аренде Крыма 14:01, Политика На дорогах Москвы введут 11 новых выделенных полос 13:59, Авто В подмосковный питомник вернулись ушедшие в июле зубры 13:55, Общество
Киев обвинил лидера Комитета спасения Украины в поджоге синагоги
Политика, 15:25
0
Киев обвинил лидера Комитета спасения Украины в поджоге синагоги
Глава МВД Украины заявил, что задержаны люди, которые собирались взорвать памятник. Также министр приписал им организацию серии других терактов. Аваков сообщил, что задержанных подстрекали экс-депутаты Рады, находящиеся в России
Фото: Арсен Аваков / Facebook

Глава МВД Украины Арсен Аваков в понедельник рассказал, что власти задержали группу злоумышленников, которые собирались «взрывать венгерский памятник на границе с Украиной». Министр написал в Facebook, что эти люди также причастны к восьми другим преступлениям и что они «входят в группу влияния» бывших депутатов Верховной рады из Партии регионов Владимира Олейника и Сергея Тулуба. Готовившееся преступление он назвал терактом.

«Следствием задокументирована цепочка контактов преступников с указанными персонами, ныне пребывающими в Российской Федерации, а также с рядом руководителей партии «Оппозиционный блок», находящихся в Украине», — подчеркнул министр. Задержанные должны были взорвать венгерский памятник на Верецком перевале в Закарпатской области (в 1995 году здесь установлен памятный знак в честь перехода семи венгерских племен через Карпаты. — РБК), чтобы «подлить масла в огонь» и ухудшить украинско-венгерские отношения, пояснил Аваков. Они дали признательные показания.

Венгрия посоветовала Порошенко забыть о «европейской Украине»
Политика

При задержании сотрудники полиции изъяли взрывное устройство и гранаты РГД-5.

Помимо подготовки взрыва памятника задержанные и их предполагаемые сообщники, по утверждению министра, осквернили Центральную еврейскую синагогу в Черновцах в ноябре 2016 года, бросили гранату в посольстве США в Киеве в июне 2017 года и взрывное устройство в консульство Польши в Луцке.

Аваков добавил, что эти преступления совершила ОПГ «Торпеды», а задержаны исполнители преступлений и их руководитель.

Киев связал с выборами призыв Венгрии забыть о «европейской Украине»
Политика

Бывший народный депутат Украины Владимир Олейник заявил РБК, что собирается подать в суд на главу МВД страны Арсена Авакова в связи с его заявлением.

«Прочитал новость и теперь собираюсь подать в украинский суд. Не знаю, зачем Аваков сказал это, ведь у него нет никаких аргументов. Пусть предоставит доказательства — может, письменные, может, телефонные. Есть только обвинения политического характера, ведь я нахожусь в открытой оппозиции действующей власти и достаю их капитально», — заявил Олейник.

Владимир Олейник, считающийся одним из лидеров Комитета спасения Украины, был одним из авторов поправок в закон «О судоустройстве и статусе судей», который был принят в Раде без обсуждения 16 января 2014 года. Поправки вводили уголовную ответственность за клевету, предполагали обязательное регистрирование интернет-СМИ и наделяли власти правом закрывать сайты без решения суда. Спустя 12 дней в Верховной раде проголосовали за отмену поправок.

Сергей Тулуб с 1998 по 2000 годы был министром угольной промышленности Украины (в 1999 году должность переименована в министра топлива и энергетики). После этого стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В 2004–2005 годах, а затем в 2006–2007-м снова занял пост министра топлива и энергетики. С 2010 по 2014 год возглавлял Черкасскую областную администрацию. Тулуб состоял в Партии регионов.

Авторы: Андрей Гатинский, Дмитрий Окрест.
Теги: Украина , теракт , Партия регионов , памятник , Арсен Аваков
Главное
Число убитых в Лас-Вегасе превысило 50 человек Общество
Материалы по теме
Прокуратура Киева завела дело из-за уничтожения граффити времен Майдана Общество
В Одессе неизвестные демонтировали бюст Жукова Общество
Украина отчиталась о полной победе над Лениным Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку