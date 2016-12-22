Киев обвинил лидера Комитета спасения Украины в поджоге синагоги

Глава МВД Украины заявил, что задержаны люди, которые собирались взорвать памятник. Также министр приписал им организацию серии других терактов. Аваков сообщил, что задержанных подстрекали экс-депутаты Рады, находящиеся в России

Фото: Арсен Аваков / Facebook

Глава МВД Украины Арсен Аваков в понедельник рассказал, что власти задержали группу злоумышленников, которые собирались «взрывать венгерский памятник на границе с Украиной». Министр написал в Facebook, что эти люди также причастны к восьми другим преступлениям и что они «входят в группу влияния» бывших депутатов Верховной рады из Партии регионов Владимира Олейника и Сергея Тулуба. Готовившееся преступление он назвал терактом.

«Следствием задокументирована цепочка контактов преступников с указанными персонами, ныне пребывающими в Российской Федерации, а также с рядом руководителей партии «Оппозиционный блок», находящихся в Украине», — подчеркнул министр. Задержанные должны были взорвать венгерский памятник на Верецком перевале в Закарпатской области (в 1995 году здесь установлен памятный знак в честь перехода семи венгерских племен через Карпаты. — РБК), чтобы «подлить масла в огонь» и ухудшить украинско-венгерские отношения, пояснил Аваков. Они дали признательные показания.

При задержании сотрудники полиции изъяли взрывное устройство и гранаты РГД-5.

Помимо подготовки взрыва памятника задержанные и их предполагаемые сообщники, по утверждению министра, осквернили Центральную еврейскую синагогу в Черновцах в ноябре 2016 года, бросили гранату в посольстве США в Киеве в июне 2017 года и взрывное устройство в консульство Польши в Луцке.

Аваков добавил, что эти преступления совершила ОПГ «Торпеды», а задержаны исполнители преступлений и их руководитель.

Бывший народный депутат Украины Владимир Олейник заявил РБК, что собирается подать в суд на главу МВД страны Арсена Авакова в связи с его заявлением.

«Прочитал новость и теперь собираюсь подать в украинский суд. Не знаю, зачем Аваков сказал это, ведь у него нет никаких аргументов. Пусть предоставит доказательства — может, письменные, может, телефонные. Есть только обвинения политического характера, ведь я нахожусь в открытой оппозиции действующей власти и достаю их капитально», — заявил Олейник.

Владимир Олейник, считающийся одним из лидеров Комитета спасения Украины, был одним из авторов поправок в закон «О судоустройстве и статусе судей», который был принят в Раде без обсуждения 16 января 2014 года. Поправки вводили уголовную ответственность за клевету, предполагали обязательное регистрирование интернет-СМИ и наделяли власти правом закрывать сайты без решения суда. Спустя 12 дней в Верховной раде проголосовали за отмену поправок.

Сергей Тулуб с 1998 по 2000 годы был министром угольной промышленности Украины (в 1999 году должность переименована в министра топлива и энергетики). После этого стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В 2004–2005 годах, а затем в 2006–2007-м снова занял пост министра топлива и энергетики. С 2010 по 2014 год возглавлял Черкасскую областную администрацию. Тулуб состоял в Партии регионов.