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Новый посол США Хантсман прибыл в Россию
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Новый посол США Хантсман прибыл в Россию
Политика, 08:50
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Новый посол США Хантсман прибыл в Россию
Бывший губернатор штата Юта республиканец Джон Хантсман принял присягу в качестве посла в России 29 сентября, верительные грамоты главе государства он вручит 3 октября, сообщили в посольстве
Джон Хантсман (Фото: Jason Reed / Reuters)

Джон Хантсман прибыл утром 2 октября в Москву вместе со своей супругой Мэри Кэй, сообщила пресс-служба посольства США в России.

«Добро пожаловать в Россию, посол и госпожа Хантсманы», — написала в своем Twitter пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон. Она также разместила фотографию посла и его супруги.

В посольстве добавили, что верительные грамоты президенту России Владимиру Путину новый посол вручит во вторник, 3 октября.

Администрация президента США официально заявила, что новым послом станет Хантсман, в середине июля. О том, что выбор Трампа пал на бывшего посла в Сингапуре и в Китае, со ссылкой на источники сообщали CNN, NBC и агентство Asscotiated Press, подтверждал эту информацию и собеседник РБК, знакомый с Хантсманом. Сенат США утвердил его послом в России в ночь на 29 сентября.

Политическая карьера Джона Хантсмана в США началась еще при Рональде Рейгане: в 1983-м он работал помощником первого советника президента США. В 2004 году Хантсман одержал победу на губернаторских выборах в штате Юта, которым руководил вплоть до 2009-го, после чего был назначен послом в Китай.

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Предыдущий посол США в России Джон Теффт покинул страну в четверг, 28 сентября. Он возглавлял американскую дипломатическую миссию с 1 августа 2014 года, сменив на этом посту Майкла Макфола.

Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: посол США , Джон Хантсман
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