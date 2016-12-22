ОБСЕ подготовила миссию к президентским выборам в России

Миссия по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) должна посетить Россию в конце этого года в преддверии президентских выборов в 2018-м, сказал РБК Томас Раймер, официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ.

Цель визита — обсудить состав и формат наблюдательной миссии БДИПЧ в России. «На основе информации, которую нам удастся собрать, мы предложим наши рекомендации, в соответствии с которыми определим, будет ли БДИПЧ наблюдать за выборами [в России]. И если да, то определим формат и число участников миссии», — подчеркнул Раймер в интервью РБК.

Наблюдательная миссия БДИПЧ стремится «внести наибольший вклад в улучшение электорального процесса в стране в соответствии с мандатом БДИПЧ», уточнил официальный представитель.

Перед началом президентской избирательной кампании в России члены миссии планируют встретиться с кандидатами в президенты, представителями властей, журналистами, представителями гражданского общества.

БДИПЧ обладает мандатом вести наблюдение за выборами в 57 государствах — членах ОБСЕ, но только после того, как поступит официальное приглашение от принимающей страны. «Все страны — участники ОБСЕ принимают на себя обязательство приглашать представителей БДИПЧ, чтобы наблюдать за выборами», — отметил Раймер.

Россия неоднократно жаловалась на отсутствие единых стандартов в наблюдательных миссиях БДИПЧ, а также в предвзятости бюро по отношению к ней. Так, в марте 2012 года, после решения бюро не направлять наблюдательную миссию на выборы президента Франции 22 апреля, в Министерстве иностранных дел назвали такой шаг проявлением «двойных стандартов».

«В государства СНГ бюро направляет полноформатные мониторинговые миссии, насчитывающие сотни наблюдателей, которые отслеживают все стадии избирательного процесса, в других же, так называемых странах с развитой демократической системой, работают ограниченные «команды» БДИПЧ с облегченным мандатом либо наблюдение не осуществляется вовсе», — говорилось тогда в сообщении внешнеполитического ведомства.

Однако Раймер считает, что единые стандарты у БДИПЧ есть: они основываются на «доверии к разным аспектам электорального процесса» в стране и на «объективной информации», которая собирается во время миссии по оценке потребностей.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года.