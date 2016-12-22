Глава СБУ предложил запретить украинским политикам ездить в Россию

Глава СБУ предложил законодательно запретить украинским политикам и общественным деятелям посещать Россию. По его словам, это укрепит действие указа Петра Порошенко о внесении России в список стран «миграционного риска»

Василий Грицак (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак предложил законодательно запретить посещение России украинским депутатам, политикам и общественным деятелям, сообщает «Интерфакс-Украина».​

Грицак заявил, что поддерживает инициативу президента страны Петра Порошенко о введении с 2018 года биометрического контроля россиян при въезде​ на Украину. «Я бы пошел еще дальше: я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями», — сказал Грицак.

Накануне, 1 сентября, президент Украины подписал указ ​об усилении контроля за въездом на территорию страны и обязал правительство запустить с января 2018 года национальную систему трехэтапной биометрической верификации граждан государств, которые «представляют риски». В том числе Порошенко предлагал обновить список стран и внести в него Россию.

29 августа ​Украина заявила о планах официально объявить Россию страной-агрессором. Как сообщала представитель украинского лидера Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко, Россию официально объявят страной-агрессором в документе о реинтеграции Донбасса. В законопроекте о реинтеграции предусматривается отмена статуса антитеррористической операции на востоке Украины и введение военного положения в прифронтовых районах.