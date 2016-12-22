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Полтавченко опроверг смену главы Исаакия
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Полтавченко опроверг смену главы Исаакия
Политика, 21:13
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Полтавченко опроверг смену главы Исаакия
Георгий Полтавченко опроверг сообщения о планах сменить нового главу Исаакиевского собора Ираду Вовненко, назначенную на эту должность всего два дня назад. Ранее о возможной ее замене сообщила «Фонтанка»
Георгий Полтавченко (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что необходимости заменять исполняющую обязанности директора музея «Исаакиевский собор» Ираду Вовненко на другого человека нет. Об этом Полтавченко заявил журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Ирада Вовненко была назначена 31 мая, и нет необходимости менять ее через два дня. Как работала, так и будет пока работать», — приводит слова Полтавченко «Интерфакс».

Полтавченко также назвал два условия, при которых Исаакиевский собор будет передан Церкви: РПЦ должна официально обратиться к властям города (пока такого обращения, по словам Полтавченко, не поступало), а также должны быть соблюдены «все процедуры, предусмотренные федеральным законом».

В пятницу, 2 июня, «Фонтанка» со ссылкой на свой источник в правительстве Санкт-Петербурга сообщила, что на место Вовненко через несколько дней будет принят другой человек. Собеседник издания отмечал, что, по мнению руководства города, «руководить таким объектом может только мужчина».

Сама Вовненко в беседе с РБК заявила в пятницу, что ничего не знает о планах губернатора снять ее с должности.

Вовненко была назначена на пост и.о. директора Исаакиевского собора 31 мая после заявления действующего руководителя музея Николая Бурова, выступающего против передачи собора РПЦ, о том, что он намерен уйти в отставку. В последние годы в музее «Исаакиевский собор» она занимала пост замдиректора по связям с общественностью.

Источник, близкий к Минкультуры, рассказал РБК, что на этапе, когда было принято решение назначить Вовненко и.о. директора, но еще до официального назначения, на уровне городской администрации и Церкви возникло напряжение в связи с появлением в интернете отрывков из произведений Вовненко. Несмотря на то что Исаакий еще не передан РПЦ, городские власти ориентируются на ее мнение в том, что касается храма и музея, уточнил другой близкий к Минкультуры источник РБК.

О передаче Исаакиевского собора в распоряжении РПЦ стало известно в январе. Этот вопрос встретил много критики в обществе, однако в марте избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказалась разрешить проведение референдума по этому вопросу.

Авторы: Мария Бондаренко, Наталья Галимова, При участии Аси Сотниковой
Теги: отставка , Георгий Полтавченко , Исаакиевский собор , Ирада Вовненко
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