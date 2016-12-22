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Путин сравнил обвинения в адрес России с антисемитизмом
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Путин сравнил обвинения в адрес России с антисемитизмом
ПМЭФ-2017, 17:28
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Путин сравнил обвинения в адрес России с антисемитизмом
Владимир Путин во время Петербургского экономического форума заявил, что обвинения России во вмешательстве в выборы в США напоминают ему антисемитизм. Он подчеркнул, что такое отношение ничем хорошим не заканчивается
Фото: Олег Яковлев / РБК

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сравнил действия тех, кто обвиняет Россию в провале Демократической партии на выборах в США, с антисемитизмом, передает корреспондент РБК.

По его словам, команда Дональда Трампа во время избирательной кампании в США оказалась эффективнее других. «Я и сам иногда думал, перебирает мужик, честное слово, — поделился своим впечатлением президент России. — Но оказалось, что он был прав и нашел подход к тем группам избирателей, на которых делал ставку, а другая команда просчиталась».

После этого команда Хиллари Клинтон, соперницы Трампа от Демократической партии, решила переложить ответственность за свое поражение на Россию, считает Путин.

«Виноваты русские, они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает — во всем евреи виноваты, понимаете? Сам придурок, ничего сделать не может — евреи виноваты. Но мы знаем, к чему приводят такие настроения. Ничем хорошим они не заканчиваются», — заключил президент России.

По словам Путина, после поражения на выборах важно было «извиниться перед людьми, а не обвинять русских». «Русские разве протаскивали одного демкандидата в ущерб другому? Прекратите», — сказал он.

Президент России также отметил, что читал отчеты о вмешательстве «российских хакеров» в выборы в США, однако в этих документах «нет ничего конкретного», только «предположения и выводы на основе этих предположений». «Мне кажется, нужно прекратить эту бесполезную и вредную болтовню. Это перенос внутриполитических дрязг в Соединенных Штатах на внешнюю арену», — считает президент.

Отвечая на вопросы, Путин прокомментировал в том числе контакты посла России в США Сергея Кисляка с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и обсуждения на этой встрече вопроса отмены антироссийских санкций. Путин заявил, что на этой встрече «говорили какие-то общие слова о том, как нам выстраивать отношения», а в США на эту тему началась «истерия».

«Это просто истерия какая-то, и никак не можете прекратить! Ну таблетку надо дать вам что ли какую-то! Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку! Ну правда, честное слово», — обратился Путин к аудитории. ​Кисляк и Флинн не обсуждали «ничего конкретного, просто ноль, зеро», настойчиво подчеркнул президент,

В США считают, что российские хакеры совершили атаки на серверы национального комитета Демократической партии Хиллари Клинтон, изменив тем самым политический расклад. В Вашингтоне работают специальные комитеты обеих палат конгресса, которые расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента США. По мнению следователей, это помогло Дональду Трампу одержать победу на выборах. Для расследования связей Трампа с российскими представителями в США был также назначен специальный прокурор.

В Москве неоднократно отрицали любые обвинения во вмешательстве в избирательный процесс США.

Авторы: Наталья Демченко, Юлия Сапронова
Теги: Владимир Путин
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