Путин призвал «не шуметь» по поводу выхода США из соглашения по климату

Владимир Путин призвал «не шуметь» из-за выхода США из Парижского соглашения по климату и «не судить» президента США за этот шаг. При этом Путин назвал климатическое соглашение «правильным документом»

Владимир Путин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме призвал «не шуметь» по поводу выхода США из Парижского соглашения по климату и «не судить» президента США Дональда Трампа, который решил, что США более не будут следовать необязательным пунктам этого документа, передает корреспондент РБК.

«США взяли на себя обязательства внести в «зеленый фонд» $100 млрд, которые должны помочь развивающимся странам. Но как будут распределяться эти средства? Пока эти вопросы не решены», — сказал Путин. Он также отметил, что США «могли бы и не выходить из соглашения», так как обязательства по нему носят рамочный характер.

«Я не видел текста указа Трампа, но я не стал бы его судить. Может, документ, по его мнению, недостаточно продуман. Нужно не шуметь по поводу выхода США из Парижских соглашений, а создавать условия для совместной работы», — заключил президент России.

По словам Путина, у России «свое отношение» к Парижскому соглашению по климату. «Это хороший, правильный документ, направленный на решение одной из глобальных проблем», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США прекращают исполнять необязательные пункты Парижского соглашения по климату 1 июня. По его словам, из-за соглашения к 2025 году США могли потерять 2,7 млн рабочих мест, что совершенно не выгодно для страны. Трамп также пообещал провести новые переговоры, чтобы оно стало справедливым для американцев.

Действия Трампа осудил бывший президент США Барак Обама, во время правления которого США подписали этот рамочный документ, а также соперница Трампа на выборах президента США, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года и подписано большинством государств мира в апреле 2016 года. Соглашение подписали почти 200 стран.

Соглашение обязывает подписавшие его страны с 2020 года сократить выбросы парниковых газов — метана, азота и углекислого газа, однако в документе нет ни абсолютных, ни относительных данных по объемам выбросов, которые та или иная страна должна будет сократить. Каждая страна должна определить объемы сокращений выбросов в добровольном порядке.

Кроме того, в рамках этого соглашения развитые страны должны выделять развивающимся экономикам $100 млрд в год на реализацию экологической политики.