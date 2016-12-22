Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,92 56,37 EUR Нал. 64,03 63,37 USD Бирж. 56,63 +0,25 EUR Бирж. 63,83 +0,61 USD ЦБ. 56,69 +0,15 EUR ЦБ. 63,61 +0,08 EUR/USD 1,13 +0,01 ММВБ 1871,75 +0,11% РТС 1041,31 -0,41% Brent 49,44 -1,90% DJIA 21181,24 +0,18% Nasdaq 6271,27 +0,39% FTSE 7547,24 +0,05%
Путин призвал «не шуметь» по поводу выхода США из соглашения по климату
Лента новостей
Глава Glencore рассказал о желании развивать бизнес с «Роснефтью» 17:48, Бизнес Москва потратила в 2016 году на благоустройство более 60 млрд руб. 17:44, Политика В гостинице на Пхукете нашли тело погибшего российского туриста 17:40, Общество На сервис такси Gett в России завели антимонопольное дело 17:31, Бизнес Путин сравнил обвинения в адрес России с антисемитизмом 17:28, Политика Додон призвал страны перестать быть пешками «в геополитических» шахматах 17:16, Политика Магазины «Техносила» перейдут под бренд «Эльдорадо» 17:15, Бизнес В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-03» с космонавтами МКС 17:14, Общество Путин рассказал о преодолении российской экономикой санкций 17:10, Политика Спецдокладчик ООН впервые выступит в ЕСПЧ по жалобе на действия России 17:09, Общество Герман Греф — РБК: «Реформа номер один — судебная и правоохранительная» 17:05, Бизнес СМИ узнали о пожаре в воинской части в Москве из-за взрыва 17:05, Общество Путин объяснил обидой слова Меркель о судьбе Европы 16:57, Политика «Яндекс» уходит: как выглядел офис IT-компании на Украине 16:49, Недвижимость На ПМЭФ Общественную палату при Володине назвали «нулем» 16:48, Общество ЦБ заявил о планах российской биржи допустить криптовалюту к торгам 16:47, Финансы Скворцова заявила о планах запрета сцен курения в фильмах с господдержкой 16:44, Общество Мутко пообещал разобраться с показом матча сборной России против Венгрии 16:43, Спорт Путин призвал «не шуметь» по поводу выхода США из соглашения по климату 16:42, Политика Путин призвал «искать улицы с двусторонним движением» в отношениях стран 16:31, Политика Путин призвал благодарить Трампа за «холодину» в Петербурге во время ПМЭФ 16:29, Политика Зампред ЦБ рассказала о переходе российской экономики в новую стадию 16:28, Экономика Совфед одобрил кандидатуру нового постпреда России при ООН 16:24, Политика Атаки завтрашнего дня: как растут возможности киберпреступников 16:20, Мнение Рейс Red Wings в Крым задержали на 10 часов из-за неисправности тормозов 16:17, Общество Футболист сборной России ушел из «Терека» 16:16, Спорт Алекперов рассказал о рисках инвестиций в Иран для ЛУКОЙЛа 16:16, Бизнес Блумберг пожертвует $15 млн после выхода США из соглашения по климату 16:08, Политика
Путин призвал «не шуметь» по поводу выхода США из соглашения по климату
ПМЭФ-2017, 16:42
0
Путин призвал «не шуметь» по поводу выхода США из соглашения по климату
Владимир Путин призвал «не шуметь» из-за выхода США из Парижского соглашения по климату и «не судить» президента США за этот шаг. При этом Путин назвал климатическое соглашение «правильным документом»
Владимир Путин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме призвал «не шуметь» по поводу выхода США из Парижского соглашения по климату и «не судить» президента США Дональда Трампа, который решил, что США более не будут следовать необязательным пунктам этого документа, передает корреспондент РБК.

«США взяли на себя обязательства внести в «зеленый фонд» $100 млрд, которые должны помочь развивающимся странам. Но как будут распределяться эти средства? Пока эти вопросы не решены», — сказал Путин. Он также отметил, что США «могли бы и не выходить из соглашения», так как обязательства по нему носят рамочный характер.

«Я не видел текста указа Трампа, но я не стал бы его судить. Может, документ, по его мнению, недостаточно продуман. Нужно не шуметь по поводу выхода США из Парижских соглашений, а создавать условия для совместной работы», — заключил президент России.

По словам Путина, у России «свое отношение» к Парижскому соглашению по климату. «Это хороший, правильный документ, направленный на решение одной из глобальных проблем», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США прекращают исполнять необязательные пункты Парижского соглашения по климату 1 июня. По его словам, из-за соглашения к 2025 году США могли потерять 2,7 млн рабочих мест, что совершенно не выгодно для страны. Трамп также пообещал провести новые переговоры, чтобы оно стало справедливым для американцев.

Действия Трампа осудил бывший президент США Барак Обама, во время правления которого США подписали этот рамочный документ, а также соперница Трампа на выборах президента США, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Полтора градуса: пять вопросов о Парижском соглашении по климату

Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года и подписано большинством государств мира в апреле 2016 года. Соглашение подписали почти 200 стран.

Соглашение обязывает подписавшие его страны с 2020 года сократить выбросы парниковых газов — метана, азота и углекислого газа, однако в документе нет ни абсолютных, ни относительных данных по объемам выбросов, которые та или иная страна должна будет сократить. Каждая страна должна определить объемы сокращений выбросов в добровольном порядке.

Кроме того, в рамках этого соглашения развитые страны должны выделять развивающимся экономикам $100 млрд в год на реализацию экологической политики.

Авторы: Наталья Демченко, Юлия Сапронова
Теги: США , Владимир Путин , Дональд Трамп , Парижское соглашение по климату
Главное
Путин сравнил обвинения в адрес России с антисемитизмом Политика
Материалы по теме
В Кремле заявили о бессмысленности Парижского соглашения без США Политика
Хлопонин назвал выход США из Парижского соглашения «критичным» для мира Политика
Клинтон назвала выход США из Парижского соглашения «исторической ошибкой» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку