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Путин призвал страны не тратить силы на «склоки и геополитические игры»
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Путин призвал страны не тратить силы на «склоки и геополитические игры»
ПМЭФ-2017, 15:30
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Путин призвал страны не тратить силы на «склоки и геополитические игры»
Перед мировой экономикой стоят долгосрочные вызовы, которые не оставляют времени на склоки и «геополитические игры», заявил Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что перед мировой экономикой стоят долгосрочные вызовы, которые не оставляют времени на «геополитические игры» и «склоки», передает корреспондент РБК с пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что весь мир сталкивается с «большими ​цивилизационными вызовами», из-за которых увеличивается «нагрузка на экосистему планеты — как в результате действий человека, так и в результате естественных природных процессов».

По словам Путина, новые технологии стремительно меняют уклад жизни, формируют новые профессии, но и порождают новые угрозы. Все эти проблемы, считает Путин, требуют глубокого изучения и совместных действий разных стран.

«Мы не должны, не имеем права размениваться, тратить силы и время на склоки, распри, геополитические игры», — сказал президент России.

По его словам, для решения мировых проблем странам «нужна мудрость», а также совместный поиск нестандартных решений и новые форматы взаимодействия государств. «Только вместе, объединяя усилия, можно преодолеть нынешние дисбалансы и обеспечить устойчивый рост мировой экономики, выработать справедливые правила торговли и честной конкуренции, снизить уровень бедности, справиться с угрозами терроризма, региональных конфликтов, распространения национализма и ксенофобии», — сказал президент России.

Для решения этих проблем Россия предлагает активнее использовать потенциал ООН и ВОЗ, а также создать на площадке Петербургского международного экономического форума специальную молодежную секцию. «Именно будущему поколению строить будущее и жить в нем», — сказал Путин.

«Не тратить время на распри»: главное из выступления Путина на ПМЭФ

Россия также готова задействовать для решения мировых проблем потенциал отечественной науки и отечественных IT-компаний, сказал президент. По его словам, для дальнейшего развития цифровой экономики в России необходимо сформировать новую гибкую цифровую законодательную базу для внедрения информационных трехногий во все сферы жизни. «При этом все решения должны приниматься с учетом обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и граждан», — подчеркнул глава государства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента Российской Федерации.

В этом году Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня. В его работе принимают участие 637 представителей российских компаний и более 500 иностранных делегатов из 62 стран.

Авторы: Наталья Демченко, Юлия Сапронова
Теги: Владимир Путин , геополитика , международные отношения , ПМЭФ-2017
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