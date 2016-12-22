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Генералам предложили становиться сенаторами без проживания в регионе
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Генералам предложили становиться сенаторами без проживания в регионе
Политика, 01:33
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Генералам предложили становиться сенаторами без проживания в регионе
Генералам могут разрешить становиться сенаторами от регионах, в которых они никогда не жили. В Совете Федерации считают, что военные в парламенте помогут повысить эффективность его работы
Андрей Клишас (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Члены Совета Федерации предложили новые требования для генералов и представителей высшего руководящего состава, если они решат стать сенаторами. Андрей Клишас и Андрей Кутепов внесли соответствующий законопроект в Государственную думу.

Они предложили не распространять на генералов требования, согласно которому будущие сенаторы должны постоянно проживать на территории субъекта в течение определенного времени. Сейчас это срок составляет 5 лет перед выдвижением или 20 лет в совокупности.

Свое предложение Клишас и Кутепов объясняют тем, что генералы и высший руководящий состав может долгое время находиться в служебных командировках и проходить службу в разных регионах.

«Нужно восстановить справедливость в отношении категории лиц, которые служат государству в разных частях страны и за рубежом», — говорится в заявлении Клишаса, которое есть в распоряжении РБК.

Он пояснил, что эта норма схожа с положениями в законе для дипломатов.

Сенаторы объясняют, что принятие этих поправок будет повышать эффективность работы Совета Федерации и укрепит «авторитет законодательной власти».

«Думаю, Совету Федерации пойдет на пользу, если в его составе появятся люди, обладающие опытом в военном деле. В любом случае, окончательное решение будут принимать регионы», — считает Клишас.​

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: Совет Федерации , сенаторы , генералы армии
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