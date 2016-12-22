Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,88 57,61 EUR Нал. 68,50 68,05 USD Бирж. 57,48 -0,43 EUR Бирж. 67,94 -0,28 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4282,99 -46,57 ММВБ 2077,19 +0,27% РТС 1136,75 +0,99% Brent 56,53 -1,29% DJIA 22405,09 +0,11% Nasdaq 6495,96 +0,66% FTSE 7372,76 +0,68%
Собчак предложила Навальному не идти ленинским путем и быть вместе
Лента новостей
20-летний гонщик выиграл вторую гонку в чемпионате «Формулы-1» 12:27, Спорт В Якутске и пригородах отключилось электричество из-за аварии на ГРЭС 12:15, Общество Собчак предложила Навальному не идти ленинским путем и быть вместе 12:04, Политика В России повысили планку долга для разрешения на выезд за границу 12:03, Общество «Реал» потерял игрока основного состава из-за проблем с сердцем 11:52, Спорт Глава Каталонии проголосовал на референдуме вопреки усилиям полиции 11:51, Политика В Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли три человека 11:36, Общество В Белоруссии ужесточили контроль за иностранными гражданами 11:08, Политика В Каталонии начался запрещенный референдум о независимости 10:43, Политика Клубный респаун: кто и зачем пытается возродить компьютерные салоны 10:39, Бизнес В Сеуле оценили претензии Китая на $2,79 трлн природных ресурсов КНДР 10:29, Политика Правительство практически закончило разработку закона о НДД 10:16, Бизнес Правительство Красноярского края отправили в отставку 09:25, Политика КНДР ответила Трампу угрозой организовать «конец света» для США 09:15, Политика В Польше вступил в силу закон о снижении пенсионного возраста 09:10, Политика СМИ узнали о выгодных для Берлина выводах юристов по «Северному потоку-2» 08:28, Политика Мэрилин Мэнсон госпитализирован из-за рухнувшей в ходе шоу декорации 08:07, Общество Сторонники независимой Каталонии противопоставили полиции ночные очереди 07:41, Политика В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,7 07:20, Общество Глава МИД Италии потребовал от посла КНДР покинуть страну 07:08, Политика В Якутии возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП 06:38, Общество Дворкович назвал сроки решения судьбы «ВИМ-Авиа» 05:48, Технологии и медиа Дворкович рассказал о росте товарооборота России и Японии 05:38, Экономика В Швеции полиция задержала более 60 человек на марше неонацистов 05:23, Общество Дворкович пообещал показать российские беспилотные автомобили на ЧМ-2018 04:36, Технологии и медиа Канадские ультраправые выступили против миграции из США 04:19, Общество Трамп раскритиковал попросившего о помощи из-за урагана мэра Сан-Хуана 03:35, Политика Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 360 человек 03:34, Общество
Собчак предложила Навальному не идти ленинским путем и быть вместе
Политика, 12:04
0
Собчак предложила Навальному не идти ленинским путем и быть вместе
Действия Навального ослабляют оппозицию, заявила в обращении к нему Ксения Собчак. Она не понимает, почему он не хочет объединиться с ней и с другими «как раньше», и добавила, что собирает полные залы на коммерческих выступлениях
Алексей Навальный и Ксения Собчак (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Телеведущая Ксения Собчак обратилась через свой Instagram к главе Фонда по борьбе с коррупцией Алексею Навальному с вопросом, почему он отказывается от совместных действий.

Собчак снова упрекнула Навального в том, что он выступает от имени всех несогласных и монополизирует «на себе эту тему». Вместе, считает Собчак, они могли бы сделать гораздо больше. «В результате на твои акции приходят лишь сотни людей, хотя понятно, что тебе сильно мешают и это тоже надо учитывать. Но все равно, мы можем больше, если мы вместе! Из-за твоей монополии мы все выглядим как малочисленная группа, слабая и ни к чему не способная. А это не так! Нас очень много!», — написала Собчак.

«Почему же сейчас, когда так важно показать как нас много, ты, например, не объединишься со мной, со многими другими чтобы стать сильнее? Как это было раньше, когда никто никому «не мешал»?», — продолжила она и заявила, что собирает полные залы во время своих коммерческих выступлений по стране. При этом она спросила у оппозиционера, чем и «по-Ленински вначале размежеваться чтобы потом объединиться, если вместо этого «можно вместе выработать план действий».

В конце послания Собчак признается, что не понимает мотивов поступков Навального и просит его объясниться. По ее словам, Навальному неизбежно грозит новый уголовный срок.

​«Ты ведь знаешь, что твое задержание в пятницу — уже третье за последние полгода — это неизбежно уголовный срок. Да, все несправедливо, да, власть-тебя незаслуженно давит. Но ты-то что делаешь? Твой соратник Волков, задержанный в Нижнем и отпущенный, еще когда акция была в самом разгаре, даже не поехал на акцию, а сразу улетел в Москву — почему? Зачем ты все это делаешь? В чем твоя цель? Мне казалось, она в том, чтобы провести ряд победных легальных митингов по стране, а не в том, чтобы тебя посадили за несанкционированные, а остальных разогнали... не понимаю, объясни пожалуйста», — резюмировала Собчак.

https://www.instagram.com/p/BZsleIFhEbJ/?hl=ru&taken-by=xenia_sobchak

Я езжу на коммерческие выступления, где продаются билеты-и собираю полные залы. Зачем же нападать и по-Ленински «вначале размежеваться чтобы потом обьединиться», кидаться словами про «людоедские взгляды», если можно вместе выработать план действий? И вместе быть сильнее?

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: митинг , Ксения Собчак , Алексей Навальнй
Главное
В Каталонии начался запрещенный референдум о независимости Политика
Материалы по теме
Собчак обвинила Навального в попытке монополизировать оппозиционность Политика
Собчак ответила Навальному на слова о «людоедских взглядах» Политика
Ходорковский заявил об огорчении спором Навального и Собчак из-за выборов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку