В Каталонии начался запрещенный референдум о независимости

В Каталонии началось всеобщее голосование по вопросу о независимости от Испании. Официальный Мадрид ранее объявил проведение референдума незаконным

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В Каталонии открылись участки для голосования на референдуме о независимости региона от Испании. Об этом сообщается в официальном Twitter каталонского правительства.

Власти Каталонии также объявили, что избиратели могут проголосовать на любом открытом участке для голосования. «Мы знаем, что не все участки открылись, но несмотря на это, мы подтверждаем, что сделаем все возможное, чтобы каждый каталонец смог проголосовать», — говорится в заявлении каталонского правительства.

Сотни каталонцев собрались около участков для голосования с самого утра воскресенья, 1 октября, чтобы принять участие в референдуме. Накануне, 30 сентября, полиция закрыла больше половины участков для голосования — 1300 из 2315. Референдум о независимости Каталонии был призван незаконным постановлением Конституционного суда Испании.

За 15 минут до начала голосования как минимум на одном из участков в центре Барселоны началось противостояние избирателей и испанской Гражданской гвардии, сообщает Bloomberg. Правоохранители сначала обратилась к активистам, призывая их покинуть участок, однако люди не расходились и скандировали «прочь с дороги, мы проголосуем». Полиция прорвалась в участок и забрала урны для бюллетеней. Полиция Каталонии, уточняет издания, наблюдает за происходящим не вмешиваясь.

Газета La Vanguardia сообщает о том, что Национальная полиция Испании и Гражданская гвардия блокируют и другие избирательные участки, а также изымают урны с бюллетенями. В частности, был заблокирован участок, на котором должен был проголосовать председатель женералитата (исполнительной власти Каталонии) Карлес Пучдемон. В итоге он проголосовал на другом участке.

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