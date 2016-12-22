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В Сеуле оценили претензии Китая на $2,79 трлн природных ресурсов КНДР
Политика, 10:29
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В Сеуле оценили претензии Китая на $2,79 трлн природных ресурсов КНДР
В разработке природных ресурсов КНДР, которые оцениваются в $2,79 трлн, доминируют китайские компании, говорится в докладе Korea Resources Corp. Объем природного сырья в КНДР в 14 раз превышает залежи ископаемых в Южной Корее
Железный рудник в Северной Корее (Фото: Reuters)

Неосвоенные минеральные ресурсы Северной Кореи в 14 раз превышают запасы природного сырья в Южной Корее и оцениваются примерно в $2,79 трлн, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад экспертов Korea Resources Corp.

В докладе говорится, что Пхеньян уже подписал 38 контрактов с иностранными компаниями на добычу полезных ископаемых от золота и серебра до угля. При этом отмечается, что 33 контракта заключены с китайскими компаниями. Французским фирмам достались два контракта, швейцарским один, остальные получили японские фирмы.

При этом в докладе уточняется, что все 10 долгосрочных контрактов, заключенных на срок от 10 до 50 лет, достались китайским компаниям.

Южнокорейские фирмы, которые в свое время инвестировали около $42 млн в разработку ресурсов КНДР, остановили свои проекты после торпедной атаки северокорейскими войсками корвета Чхонан в 2010году. Тогда погибли 50 южнокорейцев, в том числе двое гражданских лиц.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Китай , Северная Корея , полезные ископаемые
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