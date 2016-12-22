«Страна.ua» сообщила о рожденном в России сыне Януковича

У Виктора Януковича и его гражданской супруги Любови Полежай в России родился сын, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на свои источники в окружении президента.
По данным издания, младший сын экс-президента Украины родился в 2014 году, после того, как Янукович покинул страну. Сейчас мальчику уже три года.
В феврале 2017 года Виктор Янукович рассказал в интервью Der Spiegel о том, что больше не живет со своей женой Людмилой, в браке с которой состоял 45 лет. Он также сообщил изданию, что в роли его спутницы по жизни выступает теперь сестра его бывшей кухарки, имя которой Янукович не назвал.
По данным источников РБК, после своего отъезда с Украины Янукович проживал в элитном коттеджном поселке на северо-западе Москвы со своей гражданской женой Любовью Полежай.
По сообщениям изданий «Страна.ua» и «Украинская правда», гражданской супругой президента стала сестра его бывшей кухарки Любовь Полежай. Ее личные вещи и портреты были обнаружены в покинутой Януковичем президентской резиденции в Межигорье. Фотографии оставленных в Межигорье вещей публиковала также «Украинская правда».
Родом она из Енакиево (Донецкая область), где также родился и Янукович, в девичестве она носила фамилию Садыкова. Всего на кухне президента работали три сестры Садыковы — Надежда, Вера и Любовь, отмечает «Страна.ua». От первого брака у Любови есть дочь Мария, которая проживала с матерью в Межигорье.
Газета также сообщала, что Любови Полежай принадлежит салон красоты Crystal Spa, который расположен на Оболонской набережной в Киеве, и что она была руководителем благотворительного фонда «Дорога будущего».
У Виктора Янукович от брака с первой женой Людмилой родилось два сына: Александр и Виктор. Виктор Янукович погиб в 2015 году во время ледовых автогонок на озере Байкал.
Бывшая жена Виктора Януковича Людмила, по сообщению издания, в настоящее время проживает в Крыму.
Территорию Украины экс-президент покинул 22 февраля 2014 года. Это произошло сразу после массовых расстрелов участников протестов на площади Независимости в Киеве, во время которых погибли более ста человек. В тот же день Верховная рада Украины проголосовала за лишение Януковича президентских полномочий.