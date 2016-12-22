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«Страна.ua» сообщила о рожденном в России сыне Януковича
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«Страна.ua» сообщила о рожденном в России сыне Януковича
Политика, 20:13
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«Страна.ua» сообщила о рожденном в России сыне Януковича
У бывшего президента Украины Виктора Януковича и его гражданской жены после их приезда в Россию родился сын, узнала «Страна.ua». У Януковича от первого брака есть взрослый сын Александр. Его второй сын, Виктор, погиб в 2015 году
Виктор Янукович (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

У Виктора Януковича и его гражданской супруги Любови Полежай в России родился сын, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на свои источники в окружении президента.

По данным издания, младший сын экс-президента Украины родился в 2014 году, после того, как Янукович покинул страну. Сейчас мальчику уже три года.

В феврале 2017 года Виктор Янукович рассказал в интервью Der Spiegel о том, что больше не живет со своей женой Людмилой, в браке с которой состоял 45 лет. Он также сообщил изданию, что в роли его спутницы по жизни выступает теперь сестра его бывшей кухарки, имя которой Янукович не назвал.

По данным источников РБК, после своего отъезда с Украины Янукович проживал в элитном коттеджном поселке на северо-западе Москвы со своей гражданской женой Любовью Полежай.

Чем занимаются в России бывшие соратники Януковича Еще 2 фото
Фотогалерея

По сообщениям изданий​ «Страна.ua» и «Украинская правда», гражданской супругой президента стала сестра его бывшей кухарки Любовь Полежай. Ее личные вещи и портреты были обнаружены в покинутой Януковичем президентской резиденции в Межигорье. Фотографии оставленных в Межигорье вещей публиковала также «Украинская правда».

Родом она из Енакиево (Донецкая область), где также родился и Янукович, в девичестве она носила фамилию Садыкова. Всего на кухне президента работали три сестры Садыковы — Надежда, Вера и Любовь, отмечает «Страна.ua». От первого брака у Любови есть дочь Мария, которая проживала с матерью в Межигорье.

Газета также сообщала, что Любови Полежай принадлежит салон красоты Crystal Spa, который расположен на Оболонской набережной в Киеве, и что она была руководителем благотворительного фонда «Дорога будущего».

У Виктора Янукович от брака с первой женой Людмилой родилось два сына: Александр и Виктор. Виктор Янукович погиб в 2015 году во время ледовых автогонок на озере Байкал.

Бывшая жена Виктора Януковича Людмила, по сообщению издания, в настоящее время проживает в Крыму.

Территорию Украины экс-президент покинул 22 февраля 2014 года. Это произошло сразу после массовых расстрелов участников протестов на площади Независимости в Киеве, во время которых погибли более ста человек. В тот же день Верховная рада Украины проголосовала за лишение Януковича президентских полномочий.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Россия , Украина , сын , Виктор Янукович
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