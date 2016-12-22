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Аналитики в США предупредили о росте активности пророссийских ботов
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Аналитики в США предупредили о росте активности пророссийских ботов
Политика, 13:45
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Аналитики в США предупредили о росте активности пророссийских ботов
Пророссийские боты активизировались в соцсетях после событий в Шарлоттсвилле. Опрошенные Bloomberg специалисты полагают, что это репетиция перед будущими избирательными кампаниями в США
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В последнее время, пишет Bloomberg, боты в социальных сетях используются все чаще, они доказали, что могут оказать влияние на то, какие темы обсуждают в обществе. Они способствуют тому, чтобы нарратив, интересующий узкий круг людей, привлекал внимание более широких слоев населения. Поэтому, отмечает агентство, их можно рассматривать как потенциально эффективное оружие для влияния на общественное мнение на будущих выборах.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн осудил в своем Twitter ненависть и вражду в обществе после событий в Шарлоттсвилле и призвал президента Дональда Трампа выступить с четким осуждением произошедшего. После этого началась онлайн-кампания против Маккейна, в который были задействованы боты. Они осуждали «предателя Маккейна» и оставляли хештег #ExplainMcCain («Объяснись, Маккейн»). Опрошенные агентством Bloomberg аналитики и эксперты в области кибербезопасности заявили, что бот-кампания против сенатора — пример того, что США может ожидать в 2018 году, когда пройдут выборы в конгресс и местные органы власти.

«Они после 2016 года (когда прошли выборы президента США. — РБК) не стояли на месте. Люди осознали, что боты равны влиянию, а многие захотели бы повлиять на предстоящие выборы», — заявил агентству Бен Ниммо, старший сотрудник по информационной защите в Лаборатории цифровых судебных исследований Атлантического совета в Вашингтоне (экспертный центр по международным отношениям). Лаборатория 18 августа опубликовала на платформе Medium исследование о том, как ультраправые активисты в США «подхватили повествование Кремля» о лицемерии властей США и о сходстве между беспорядками в Шарлоттсвилле и событиями в Киеве в 2014 году. 

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Ниммо отметил, что «боты для российской пропаганды» стали вести себя смелее. С его мнением согласна Лора Розенбергер, директор Альянса по защите демократии, действующего при Германском фонде Маршалла (исследовательская организация в столичном округе США). «Они готовят поле для сражения и сеют семена раздора» и, «возможно, закладывают фундамент для того, чем планируют заняться в 2018 и 2020 годах». Альянс по защите демократии в августе презентовал онлайн-платформу, которая позволяет отслеживать «российские операции по влиянию» в Twitter. 

Платформа Hamilton 68 отслеживает посты от более 600 пользователей Twitter, анализирует актуальные хештеги, темы и гиперссылки. По словам разработчиков платформы, отслеживаются аккаунты, которые, «вероятно, контролируются силами, проводящими российскую государственную политику по оказанию влияния». Также отслеживаются пророссийские активисты, которые могут быть связаны с Москвой. Есть среди них и боты.

Лора Розенберг состояла в Совете национальной безопасности и работала в Госдепе во время правления Барака Обамы.

Бен Ниммо привел в качестве примера аккаунт TeamTrumpRussia, в среднем размещающий более 220 твитов в день. По состоянию на 13:00 1 сентября, все сообщения в этом аккаунте за последние 24 часа — ретвиты. Ретвитнуты сообщения Джулиана Ассанжа, российского телеканала RT, американского портала Breitbart, бывшего лидера Партии независимости Великобритании Найджела Фараджа (выступал за выход страны из ЕС).

Активность ботов не ограничивается одним Twitter, рассказал изданию Нитин Агаруол, профессор информационных наук в Университете Арканзаса, изучающий использование соцсетей в интересах групп влияния. Он добавил, что боты пытаются имитировать поведение человека, чтобы втереться в доверие к пользователю и потом влиять на его поведение. Арагуол и компания Intelligent Automation в мае получили заказ от Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) на $1,5 млн на изучение «социальных ботов» и их применения.

Представитель Twitter в ответ на запрос Bloomberg напомнила о публикации вице-президента компании Колина Кроуэлла о борьбе администрации соцсети с ботами и другими сетями влияния. Компания наращивает персонал и работает над установлением аккаунтов «со спаммерским поведением», рассказал он.

Взломать систему: резонансные хакерские атаки последних лет Еще 6 фото
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В 2018 году в США пройдут выборы в палату представителей (будут избраны все 435 мест) и в сенат (будут избраны 33 из 100 мест), также граждане 39 штатов выберут глав своих регионов.

Власти США расследуют возможное вмешательство России в предвыборный цикл 2016 года. Российских хакеров подозревают во взломе серверов Национального комитета Демпартии и в краже данных, включая переписку сотрудников комитета. В середине августа показания по этому делу дал украинский хакер. Он разработал программу, которая, предположительно, применялась при взломе.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Twitter , кибератака , выборы в США , боты
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