На защиту США от иностранной пропаганды Тиллерсон выделил $60 млн

Госсекретарь США одобрил финансирование центра по противодействию иностранной пропаганде и дезинформации в размере $60 млн. Закон о создании центра подписал еще президент Барак Обама в декабре 2016 года

Рекс Тиллерсон (Фото: Susan Walsh / AP)

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон одобрил расходование около $60 млн на борьбу с пропагандой группировки «Исламское государство» (запрещена в России), а также для противодействия информационному влиянию таких государств, как Россия. Об этом со ссылкой на официального представителя Госдепа сообщает издание Politiko.

Издание заявляет, что Тиллерсон принял это решение под давлением законодателей от обеих главных партий США. $20 млн из этой суммы будет потрачено на борьбу с ИГ, а еще $40 млн пойдет на противодействие пропаганде иностранных государств, в том числе России.

Одобрение финансирования кампании контрпропаганды со стороны Госдепа подтвердили в ведомстве и агентству РИА Новости. «Глобальный центр взаимодействия (GEC) ведет и координирует усилия правительства США как для уменьшения влияния иностранных террористических организаций, так и для противодействия госпропаганде и дезинформации, которые подрывают интересы национальной безопасности США», — рассказал агентству американский дипломат. Однако собеседник агентства не ответил на вопрос, пойдут ли эти деньги на противодействие именно влиянию Москвы.

Как пишет Politico, Тиллерсон затянул с принятием решения, что вызвало недовольство в конгрессе, который еще в 2016 году выделил средства на создание центра по противодействию зарубежной пропаганде и дезинформации. Предыдущий президент США Барак Обама подписал закон о выделении средств Министерству обороны США в 2017 финансовом году в декабре.



В центр вошел в структуру Государственного департамента. Среди его функций — «отслеживание и оценка иностранных информационных материалов, представляющих угрозу для национальной безопасности США, а также их союзников и партнеров». В случае необходимости центр должен обеспечить поддержку распространения «основанных на фактах» материалов.



Также в обязанности экспертов центра войдет «определение текущих и намечающихся трендов в зарубежной пропаганде с целью координации и формирования ответной тактики, техники и процедур», с помощью которых ложные сообщения будут опровергнуты.​ Для этого центру будет предоставлен широкий спектр наиболее современных информационных технологий. Кроме того, сотрудники центра должны будут заняться «выявлением пробелов» в системе борьбы с дезинформацией и составлением необходимых рекомендаций по их устранению.

Авторами идеи создания специального центра были сенаторы Роберт Портман и Крис Мерфи, инициатива, по их словам, в первую очередь была направлена на противостояние государственной пропаганде со стороны России и Китая. ​В 2017 году центр должен был получить $80 млн, столько же средств планировалось направить ему и в 2018 году.​