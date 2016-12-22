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Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату
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Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату
Политика, 22:42
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Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату
США выходят из Парижского соглашения по климату, участником которого Америка стала при Бараке Обаме. О намерении покинуть соглашение Дональд Трамп заявлял еще во время своей предвыборной кампании
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп заявил о выходе из Парижского соглашения по климату, передает Reuters.

Трамп сказал, что при нынешних условиях соглашение не выгодно для США. Он пояснил, что к 2025 году США могли потерять 2,7 млн рабочих мест при исполнении всех положения соглашений. Трамп пообещал провести новые переговоры, чтобы оно стало справедливым для американцев.

Трамп заявил, что США прекратят исполнять все «необязательные» пункты соглашения уже сегодня, 1 июня.

Свое сожаление по поводу такого решения Вашингтона уже выразил бывший президент США Барак Обама, при котором и было подписано соглашение. В своем заявлении он раскритиковал такой шаг Трампа, но выразил уверенность, что США будут уделять внимание борьбе с изменением климата.

«Я уверен, что наши штаты, города и представители бизнеса активизируются и сделают еще больше, чтобы продолжить дело и помогут защитить нашу планету для будущих поколений», — говорится в заявлении, текст которого приводит Reuters.

Раскритиковали Трампа и канадский министр окружающей среды и изменения климата Кэтрин Маккенна, а также Евросоюз. Министры ФРГ сочли, что этот шаг Трампа навредит американцам, европейцам и вообще всем жителям Земли.

О намерении выйти из соглашения по климату Трамп говорил еще во время своей предвыборной кампании. Он неоднократно отрицал теорию об изменении климата, называя ее «аферой». По его мнению, она была разработана Китаем для уничтожения промышленности США.

В феврале газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что старшая дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж ​Джаред Кушнер, который является советником американского президента, убедили Трампа не подписывать этот указ.​ По словам собеседников издания, Иванка Трамп считает, что борьба с изменением климата должна быть в приоритете для США.

Однако официально американские политики этот вопрос не поднимали. Тем не менее, он обсуждался конце мая на саммите G7 в Италии. Германии, Франции, Канаде, Великобритании, Японии и Италии не удалось договориться с США по вопросам изменения климата.

«Вся наша дискуссия по климату была тяжелой, если не сказать разочаровывающей. Пока неясно, собирается ли Вашингтон оставаться в Парижском соглашении или нет», — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Соглашение было подписано в 2015 году 196 странами. В нем говорилось, что до 2020 года развивающиеся страны получат $100 млрд в год для решения климатических проблем. Эти средства им должны выделить другие государства, которые подписали этот договор.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: США , Дональд Трамп , Парижское соглашение по климату
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